miércoles 8  de  abril 2026
CASA BLANCA

EEUU fustiga a la OTAN antes de encuentro entre Trump y Rutte

"Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es precisamente ese pueblo quien ha estado financiando su defensa", dijo la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Casa Blanca acusó este miércoles a la OTAN de haberle dado la espalda a Estados Unidos en la guerra contra Irán, poco antes de una reunión entre el secretario general de la alianza, Mark Rutte, y el presidente Donald Trump.

"Fueron puestos a prueba y fallaron", declaró sobre los socios de la organización la secretaria de prensa Karoline Leavitt, citando palabras del propio Trump.

Lee además
Un barco japonés de grandes proporciones construido para el traslado de gas licuado.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman y las bolsas operan con fuertes ganancias
Esta captura de pantalla de una transmisión en directo de la NASA muestra la nave espacial Orion acercándose a la Luna el 6 de abril de 2026.
MISIÓN DE LA NASA

Tripulación de Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras orbitrar la Luna y conversar con Trump

"Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es precisamente ese pueblo quien ha estado financiando su defensa", añadió Leavitt ante la prensa.

Preguntada sobre si Trump abordaría una posible retirada de la OTAN, respondió: "Es algo que el presidente ha mencionado, y creo que es algo que el presidente abordará en pocas horas con el secretario general Rutte".

Antes del encuentro previsto en la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Diálogo con Marco Rubio

Sus conversaciones se centraron en las operaciones militares contra Irán, la guerra en Ucrania y el refuerzo de la coordinación y del "reparto de cargas" con los aliados de la OTAN, según un comunicado de un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Estados Unidos desempeña un papel militar central en el seno de la OTAN desde su creación en 1949, pero Trump reclama de sus socios un mayor involucramiento en su funcionamiento. En 2025 los demás miembros de la alianza decidieron un fuerte aumento de sus gastos de defensa en el marco de un plan que va hasta 2035.

Sin embargo, más de una docena de sus miembros le dio la espalda a EEUU en la ofensiva contra el régimen iraní, una operación histórica que no sólo garantiza la seguridad de Norteamérica, sino la del mundo y en especial la de Europa.

Rutte deberá recurrir una vez más a su relación personal con el presidente estadounidense para tratar de apaciguar sus duras críticas hacia su organización.

El inquilino de la Casa Blanca no escatima elogios hacia el jefe de la OTAN, a quien llama "un tipo formidable", "genial", pero fustiga a los europeos por su negativa a ayudar a Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán, iniciada a finales de febrero y que ha entrado en pausa por dos semanas desde la tregua acordada en la noche del martes.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia un alto el fuego bilateral por dos semanas e Irán abre el paso seguro por el estrecho de Ormuz

Plan de Irán publicado no es el que recibió EEUU, afirma la Casa Blanca

EEUU: Las fuerzas armadas están "listas" si Irán viola el cese el fuego

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Negociaciones

Trump anuncia un alto el fuego bilateral por dos semanas e Irán abre el paso seguro por el estrecho de Ormuz

Un barco japonés de grandes proporciones construido para el traslado de gas licuado.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman y las bolsas operan con fuertes ganancias

Imagen referencial.
PROYECTO EN CIERNES

Florida pone la mirilla sobre el matrimonio entre primos hermanos, DeSantis presiona por una prohibición

La congresista María Elvira Salazar y su rival demócrata Eliott Rodríguez.
ELECCIONES 2026

Salazar y Rodríguez miden fuerza financiera en el distrito 27 a la espera de informe clave ante la FEC

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) transitando por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU
Conflicto

Primeros cruces de buques por el estrecho de Ormuz tras el anuncio de la tregua

Te puede interesar

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt
CASA BLANCA

EEUU fustiga a la OTAN antes de encuentro entre Trump y Rutte

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un barco japonés de grandes proporciones construido para el traslado de gas licuado.
MERCADOS

Precios del petróleo se desploman y las bolsas operan con fuertes ganancias

Imagen referencial.
ATENCIÓN PRONÓSTICO

Alerta por inundaciones y corrientes peligrosas en sur de Florida

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
MANIPULACIóN

Plan de Irán publicado no es el que recibió EEUU, afirma la Casa Blanca

La clavadista china Quan Hongchan compite en un torneo en Beijing, el 3 de mayo de 2025.
DEPORTES

China investiga ciberacoso contra una joven estrella de clavados