EEUU fustiga a la OTAN antes de encuentro entre Trump y Rutte

La Casa Blanca acusó este miércoles a la OTAN de haberle dado la espalda a Estados Unidos en la guerra contra Irán, poco antes de una reunión entre el secretario general de la alianza, Mark Rutte, y el presidente Donald Trump .

"Fueron puestos a prueba y fallaron", declaró sobre los socios de la organización la secretaria de prensa Karoline Leavitt, citando palabras del propio Trump.

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"Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es precisamente ese pueblo quien ha estado financiando su defensa", añadió Leavitt ante la prensa.

Preguntada sobre si Trump abordaría una posible retirada de la OTAN, respondió: "Es algo que el presidente ha mencionado, y creo que es algo que el presidente abordará en pocas horas con el secretario general Rutte".

Antes del encuentro previsto en la Casa Blanca, el secretario general de la OTAN habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Diálogo con Marco Rubio

Sus conversaciones se centraron en las operaciones militares contra Irán, la guerra en Ucrania y el refuerzo de la coordinación y del "reparto de cargas" con los aliados de la OTAN, según un comunicado de un portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Estados Unidos desempeña un papel militar central en el seno de la OTAN desde su creación en 1949, pero Trump reclama de sus socios un mayor involucramiento en su funcionamiento. En 2025 los demás miembros de la alianza decidieron un fuerte aumento de sus gastos de defensa en el marco de un plan que va hasta 2035.

Sin embargo, más de una docena de sus miembros le dio la espalda a EEUU en la ofensiva contra el régimen iraní, una operación histórica que no sólo garantiza la seguridad de Norteamérica, sino la del mundo y en especial la de Europa.

Rutte deberá recurrir una vez más a su relación personal con el presidente estadounidense para tratar de apaciguar sus duras críticas hacia su organización.

El inquilino de la Casa Blanca no escatima elogios hacia el jefe de la OTAN, a quien llama "un tipo formidable", "genial", pero fustiga a los europeos por su negativa a ayudar a Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán, iniciada a finales de febrero y que ha entrado en pausa por dos semanas desde la tregua acordada en la noche del martes.

FUENTE: Con información de AFP.