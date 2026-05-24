domingo 24  de  mayo 2026
CONFLICTO BÉLICO

EEUU acusa a jefe de Hezbolá de querer sumir al Líbano "en el caos"

Marco Rubio, secretario de Estado, condenó el intento de Hezbolá el intento de derrocar al gobierno libanés

&nbsp;Marco Rubio afirmó que amenazas de Hezbolá no quedarán impunes, (Sitio Oficial de la Casa Blanca)

 Marco Rubio afirmó que amenazas de Hezbolá no quedarán impunes, (Sitio Oficial de la Casa Blanca)

SITIO OFICIAL DE LA CASA BLANCA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA DELHI. El secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Hezbolá el domingo de intentar sumir al Líbano "de nuevo en el caos".

En un comunicado, tras denunciar lo que calificó de “campaña deliberada para desestabilizar el país y mantener su control del poder”, Rubio afirmó que el movimiento está “intentando activamente sumir al Líbano de nuevo en el caos y la destrucción”.

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“Estados Unidos condena en los términos más enérgicos posibles e irresponsable llamado de Hezbolá al derrocamiento del gobierno libanés elegido democráticamente”, añadió.

Anteriormente, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, declaró en un discurso que la ofensiva contra la empresa Al-Qard al-Hassan representaba “un ataque contra cientos de miles de personas pobres y de bajos ingresos”.

"El pueblo tiene derecho a salir a las calles, derrocar al gobierno y resistir este proyecto israelí-estadounidense con todas sus fuerzas”, afirmó.

Al-Qard al-Hassan es uno de los instrumentos del poder financiero del grupo proiraní y ha sido blanco de ataques aéreos israelíes y está sujeto a sanciones estadounidenses.

Qassem volvió a instar al gobierno libanés a abandonar las negociaciones directas con Israel, cuya cuarta ronda está prevista para el 2 y 3 de junio en Washington, considerándolas una “ganancia sin concesiones para Israel”, y reafirmó la negativa de Hezbolá a desarmarse.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, “las amenazas de violencia y derrocamiento de Hezbolá no quedarán impunes. La era en la que un grupo terrorista mantenía a todo un país como rehén está llegando a su fin”.

El alto al fuego comenzó el 17 de abril, pero ninguna de las partes lo ha respetado.

FUENTE: Con información de EFE

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