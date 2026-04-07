Tripulación de Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras orbitrar la Luna y conversar con Trump

MIAMI.- La tripulación de Artemis II se encuentra de regreso a La Tierra este martes, luego de hacer historia al alcanzar la máxima distancia desde el globo terráqueo y orbitar la Luna este 6 de abril, en una misión de la NASA sin percances de importancia pero llena de hitos, que inició con el despegue desde Cabo Cañaveral, Florida, hace siete días.
Uno de los momentos más significativos fue la comunicación entre el presidente de EEUU, Donald Trump y el equipo de astronautas, este lunes, cuando la nave Orion alcanzó el récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas) alejada de la Tierra y superó la distancia lograda por el Apolo 13, en 1970.
La Misión Artemis II, de 10 días y la sexta de la NASA, agencia espacial de EEUU, pone fin así a más de medio siglo sin presencia de humanos en la Luna y culminará el viernes 10 de abril con un amerizaje que se espera sea exitoso al frente de la costa de San Diego, California.
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Tripulación con Trump
Trump conversó y agradeció la valentía al equipo de Artemis II, comandado por Reid Wiseman, en una emotiva conversación en directo, minutos después de que navegaron por el lado oscuro de la Luna.
El presidente dirigió palabras de elogio a la tripulación y a la NASA por su nuevo proyecto espacial.
También, aprovechó para recordar que la bandera de EEUU volverá al satélite para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente", según los reportes de la agencia espacial replicados por la Casa Blanca.
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Artemis II, misión histórica de EEUU
La NASA resaltó uno de los hitos que marca la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses -Wiseman, Christina Koch, la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo. Y ellos junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar.
"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa", expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.
También, señaló que la observación lunar de unas siete horas y lo mas cercana de la Luna,, hasta a 6.545 kilómetros (4.067 millas), representa un avance significativo en sus investigaciones.
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Cerquita de la Luna
La tripulación describió durante sus contactos los matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad, según se informó.
Según la NASA, nada ha opacado el éxito de la misión convertida en la primera expedición en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.
"Es tan grandioso escucharlos desde la Tierra de nuevo. A Asia, África y Oceanía: los estamos mirando. Pueden mirar hacia arriba y ver la Luna en este momento. Nosotros los vemos también", declaró la astronauta Koch en su primer mensaje tras el restablecimiento de las comunicaciones.
FUENTE: Con información de red X NASA, The White House, agencia EFE