martes 16  de  septiembre 2025
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Stephen Miran prestó juramento, anunció la Reserva Federal en un comunicado, unas horas más tarde de la confirmación de su nombramiento por parte del Senado

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.

ALEX WROBLEWSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un consejero del presidente Donald Trump se convirtió oficialmente este martes en uno de los gobernadores del Banco Central de Estados Unidos (Fed), justo a tiempo para participar en una reunión clave sobre las tasas de interés.

Stephen Miran prestó juramento, anunció la Reserva Federal en un comunicado, unas horas más tarde de la confirmación de su nombramiento por parte del Senado. La reunión de política monetaria de dos días de la Fed comenzó justo después, según un vocero.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
NARCOTRÁFICO

EEUU retira la certificación de aliado en lucha contra las drogas a Colombia
Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

El Comité Federal de Mercado Abierto o comité monetario (FOMC), encargado de establecer las tasas, culminará su reunión el miércoles y el mercado espera un recorte de tasas, por el que Trump presiona para abaratar el crédito, e impulsar el consumo y la inversión.

La llegada de Miran se produce después de que ganara una votación en el Senado el lunes por la noche, convirtiéndose en uno de los 12 miembros con voto en el FOMC.

Las preocupaciones sobre la influencia política en el Banco Central comenzaron bajo el gobierno de Joe Biden y la clara simpatía del presidente de la Fed, Jerome Powell, con las fallidas políticas económicas y de gastos descomunales de esa administración

El nombramiento de Miran como gobernador de la Fed solo le otorga un voto en el FOMC, y queda por ver si presionará por recortes de tasas más grandes como el presidente ha exigido repetidamente.

Su juramentación ocurre después de que el presidente Donald J. Trump llamara a destituir a otra gobernadora de la Fed, Lisa Cook, acusada de corrupción por fraude hipotecario.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Legisladores europeos y de EEUU impulsan en Miami frente internacional contra régimen cubano

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026

Trump demanda por difamación a The New York Times

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026