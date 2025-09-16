El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.

Un consejero del presidente Donald Trump se convirtió oficialmente este martes en uno de los gobernadores del Banco Central de Estados Unidos (Fed), justo a tiempo para participar en una reunión clave sobre las tasas de interés.

Stephen Miran prestó juramento, anunció la Reserva Federal en un comunicado, unas horas más tarde de la confirmación de su nombramiento por parte del Senado. La reunión de política monetaria de dos días de la Fed comenzó justo después, según un vocero.

El Comité Federal de Mercado Abierto o comité monetario (FOMC), encargado de establecer las tasas, culminará su reunión el miércoles y el mercado espera un recorte de tasas, por el que Trump presiona para abaratar el crédito, e impulsar el consumo y la inversión.

La llegada de Miran se produce después de que ganara una votación en el Senado el lunes por la noche, convirtiéndose en uno de los 12 miembros con voto en el FOMC.

Las preocupaciones sobre la influencia política en el Banco Central comenzaron bajo el gobierno de Joe Biden y la clara simpatía del presidente de la Fed, Jerome Powell, con las fallidas políticas económicas y de gastos descomunales de esa administración

El nombramiento de Miran como gobernador de la Fed solo le otorga un voto en el FOMC, y queda por ver si presionará por recortes de tasas más grandes como el presidente ha exigido repetidamente.

Su juramentación ocurre después de que el presidente Donald J. Trump llamara a destituir a otra gobernadora de la Fed, Lisa Cook, acusada de corrupción por fraude hipotecario.

FUENTE: Con información de AFP.