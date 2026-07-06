lunes 6  de  julio 2026
LA BOLSA

El Dow Jones en Wall Street supera por 1ra vez la barrera de los 53.000 puntos

El Dow Jones (+0,29%) marcó un nuevo récord y superó por primera vez el umbral de los 53.000 puntos. El índice Nasdaq, que agrupa los valores tecnológicos, avanzó un 1,12% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,72%

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

Agentes de la Bolsa de Nueva York en el piso de remate.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street terminó al alza el lunes impulsada por una oleada de compras en valores de semiconductores, en un mercado por lo demás poco animado tras un fin de semana largo en Estados Unidos.

El índice Nasdaq, que agrupa los valores tecnológicos, avanzó un 1,12% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,72%. El Dow Jones (+0,29%) marcó un nuevo récord al cierre, superando por primera vez el umbral de los 53.000 puntos.

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El alza de los valores del sector de los chips impulsaron la subida del Nasdaq y del S&P 500 "ya que los inversores vuelven a centrarse en este grupo emblemático después de la caída registrada a finales de la semana pasada", explican los analistas de Briefing.com.

Los gigantes tecnológicos estadounidenses también despertaron interés.

"La actualidad es relativamente tranquila, lo que lleva a pensar que estas subidas se deben a que los inversores aprovechan el reciente retroceso para comprar, más que a un catalizador específico del sector", consideran los expertos de Briefing.com.

Para José Torres, de Interactive Brokers, "el mercado también se ha beneficiado del lanzamiento oficial de las 'cuentas Trump'". Estas son cuentas de inversión dotadas por el Estado con 1.000 dólares que se ofrecerán a cada niño estadounidense cuyos padres las soliciten, con el fin de darle un capital inicial.

Accionistas atentos a las actas de la Reserva Federal

Los operadores estarán atentos a la publicación el miércoles de las actas o minutas ("minutes") de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh.

La institución señaló entonces que podría producirse un endurecimiento monetario de aquí a finales de año ante la aceleración de la inflación debido al conflicto en Oriente Medio.

"El mercado va a tratar de analizar minuciosamente las actas para determinar cuándo podría producirse efectivamente la primera subida de tipos", explica a la AFP Peter Cardillo, analista en Spartan Capital Securities.

En el ámbito empresarial, Microsoft perdió un 0,96%, hasta 386,74 dólares, tras anunciar el recorte inmediato de 4.800 puestos.

Por otro lado, los valores vinculados al sector de las criptomonedas se vieron favorecidos por la subida del bitcóin.

FUENTE: Con información de AFP.

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