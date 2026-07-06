Trump anuncia nuevo proyecto de renovación para la Casa Blanca: un helipuerto

El presidente Donald Trump da declaraciones antes de partir en el helicóptero con destino a Arizona.

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump confirmó el lunes que estaba en marcha la construcción de un nuevo y "hermoso" helipuerto en la Casa Blanca.

El helipuerto de una sola pista estará situado en el Jardín Sur, donde durante décadas los presidentes y sus familias han sido fotografiados caminando por el césped para abordar o descender de los helicópteros "Marine One".

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Los periodistas habían detectado las obras en el lugar poco después de desmontarse una gran estructura de escenario instalada para los eventos de artes marciales mixtas del mes pasado en el Jardín Sur.

"Ahora estamos construyendo un helipuerto, un hermoso helipuerto, y tiene el sello de la Casa Blanca: en granito, granito tallado, es... realmente algo hermoso", dijo Trump a los periodistas en un acto en el Despacho Oval.

La zona de aterrizaje pretende resolver los problemas asociados con la nueva flota de helicópteros presidenciales construidos por la empresa aeronáutica Sikorsky, explicó Trump.

El republicano explicó que el flujo de aire es tan potente que, en realidad, el césped "sale volando".

Al aterrizar el nuevo helicóptero presidencial, "la mitad del césped estaba frente a la puerta principal del Despacho Oval. El resto estaba esparcido por todas partes", narró.

Sikorsky ha aceptado pagar el proyecto porque la empresa se sentía "un poco culpable" por el problema del césped, dijo Trump.

Escudo presidencial

"Son unos 5 o 6 millones de dólares; ellos pagan el costo total, y cuando oí que ellos pagaban el costo, dije: 'hagamos algo precioso, no hagamos simplemente un pedazo de cemento pintado de blanco'", comentó.

El presidente aseguró que la pista contará con el escudo presidencial.

Pero según el diario Washington Post, el costo real es de 13 millones de dólares, ya que se han añadido renovaciones del Pórtico Sur y de la entrada de vehículos adyacente.

Al contratista se le ha pedido acelerar su trabajo para terminar antes de una próxima visita de Estado, aparentemente la del presidente chino, Xi Jinping, en septiembre, informó el Post.

Trump reveló en otro evento que las obras del gran salón de baile avanzan a pesar de las demandas en contra, y que además este añadido a la Casa Blanca contará con un "tremendo centro militar".

También dejó entrever cambios en las columnas de 200 años del Pórtico Norte, que son de estilo jónico y no de su preferido y más ornamentado estilo corintio.

FUENTE: Con información de AFP