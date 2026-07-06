lunes 6  de  julio 2026
CONFLICTO

Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza

La iniciativa supone un cambio político significativo para el movimiento islamista palestino, que tomó el poder del enclave en 2007 tras violentos enfrentamientos

Ismail al-Thawabta (CR), jefe de la oficina de prensa del grupo terrorista Hamás, ofrece una rueda de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de julio de 2026.&nbsp;&nbsp;

Ismail al-Thawabta (CR), jefe de la oficina de prensa del grupo terrorista Hamás, ofrece una rueda de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de julio de 2026.  

EFE/EPA/HAITHAM IMAD

GAZA.- El terrorista movimiento islamista palestino Hamás anunció este lunes que disolvió el organismo que ha gobernado a la fuerza la Franja de Gaza durante casi dos décadas, lo que allana el camino para que un comité de tecnócratas administre el territorio.

El jefe del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, "ha presentado oficialmente su dimisión", dijo a la AFP Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás.

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También "decidió disolver el comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG)", añadió.

El NCAG fue creado por la Junta de Paz establecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante las negociaciones que desembocaron en un alto el fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025.

La iniciativa supone un cambio político significativo para el movimiento islamista palestino, que tomó el poder a la fuerza en 2007 tras violentos enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás, con sede en Ramala, en la Cisjordania ocupada.

Unos meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, desencadenada por un ataque sangriento en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, ejecutado por Hamas, el movimiento terrorista afirmó estar dispuesto a ceder el poder en la Franja de Gaza a otra dirección palestina.

Desde entonces se han mencionado diversos escenarios, pero sobre el terreno la situación se estanca.

Uno de los principales puntos de fricción es el desarme del grupo terrorista de Hamás, que solo contempla esta posibilidad en el marco de una iniciativa política palestina. Israel se opone a ello.

"Hamás da un nuevo paso al renunciar a administrar la Franja de Gaza para privar a la ocupación de cualquier pretexto para continuar su agresión y su guerra de exterminio", declaró a la AFP el portavoz del movimiento, Hazem Qasem.

Un alto cargo de Hamás que pidió el anonimato dijo a la AFP que el movimiento ha informado a las otras facciones palestinas de su decisión durante una reciente reunión en El Cairo y, según él, todas ellas la han aprobado.

El NCAG, basado en El Cairo desde hace varios meses, "está completamente preparado para asumir sus responsabilidades nacionales tan pronto como estén disponibles los recursos y capacidades necesarios", escribió en X su presidente, Ali Shaath.

Una decisión "simbólica"

El politólogo Mkhaimar Abusada explicó a la AFP que se trata de una decisión ante todo "simbólica".

"El problema no es la disolución de su comité gubernamental, sino la aceptación de su desarme (...) sigue siendo el principal punto de bloqueo", añadió.

La primera fase del alto el fuego permitió la liberación de los últimos rehenes israelíes retenidos por Hamás a cambio de palestinos encarcelados por Israel.

El paso a la segunda fase, que debía prever el desarme de Hamás y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, lleva meses estancado e Israel ha reforzado su presencia en el territorio.

Israel excluye el regreso de Hamás al poder, pero también se opone de momento a que la Autoridad Palestina tome el control.

Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego.

FUENTE: Con información de EFE

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