Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

MADRID.- La jefa encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , presentó en España a través de su abogado, el exjuez Baltazar Garzón, una demanda de conciliación contra el empresario español Víctor de Aldana en la que le exige que se retracte de sus señalamientos de vincularla con el escándalo de corrupción del PSOE

La información fue confirmada por el despacho jurídico ILOCAD, que dirige Garzón, el cual indicó que el acto de conciliación de las partes se celebrará el próximo 16 de julio en los juzgados de Madrid, según los reportes.

Rodríguez, cuestionada en Venezuela por mantenerse en el poder pese a normas constitucionales que establecen su renuncia de la encargaduría al vencerse el plazo de seis meses el 5 de julio, presentó la demanda que significaría un alto costo en honorarios para Garzón, cuyos cobros muchas veces cuestionados se estimaron en más de 10 millones de dólares -equivalentes a 1.850.000 euros- en 2016 a personas vinculadas al chavismo.

Venezuela atraviesa la peor catástrofe de las últimas décadas que depende de la ayuda humanitaria ante la falta de recursos y equipos adecuados que habrían sido dilapidados, según denuncias.

Los intensos sismos ocurridos en el país el 24 de junio pasado dejaron más de 3,000 muertes, una gran cantidad de heridos y desaparecidos y daños físicos calculados en entre 6.700 millones de dólares y 37.000 millones de dólares, según la ONU.

Demanda por corrupción

La demanda de conciliación se refiere al trámite legal que busca un acuerdo entre las partes para evitar el inicio de un proceso judicial formal.

De Aldama, implicado como comisionista en el caso de corrupción de las mascarillas durante la pandemia denominado Koldo, afirmó en marzo de Rodríguez le dio un sobre supuestamente de la estatal PDVSA para financiar al oficialista PSOE y a la Internacional Socialista.

El empresario entregó el sobre en esa ocasión del proceso en una pieza declarada secreta que analiza presuntos pagos en efectivo realizados entre a dirigentes, empleados o personas vinculadas al PSOE entre 2017 y 2024.

Rodríguez con la acción busca que de Aldana rectifique su señalamiento y de no hacerlo estaría dispuesta a querellarse formalmente contra el empresario español relacionado con exfuncionarios del gobierno de Pedro Sánchez que permitieron la llegada de Rodríguez y unas maletas Madrid, pese a sanciones de la EU, en enero de 2020 .

FUENTE: Con información de EFE, elmundo.es