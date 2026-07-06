lunes 6  de  julio 2026
MUNDIAL

Cabo Verde recibe a selección de fútbol con desfile carnavalesco

El equipo fue una de las sensaciones del Mundial 2026, llegando a hacer temblar hasta el final de la prórroga a la Argentina de Lionel Messi

Los aficionados de Cabo Verde celebran en Praia el 5 de julio de 2026, cuando la selección nacional de fútbol regresa a casa tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los aficionados de Cabo Verde celebran en Praia el 5 de julio de 2026, cuando la selección nacional de fútbol regresa a casa tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jose Correia / AFP

PRAIA.- Miles de hinchas brindaron un recibimiento triunfal a la selección de Cabo Verde, que aterrizó este domingo en Praia después de haber sido una de las sensaciones del Mundial 2026, llegando a hacer temblar hasta el final de la prórroga a la Argentina de Lionel Messi en los dieciseisavos de final.

Primera parada de los festejos, el aeropuerto, punto inicial de un periplo del equipo en autocar a modo de desfile por varios barrios de la capital, mientras una multitud de hinchas vitoreaban a sus ídolos, en un clima festivo, casi carnavalesco, y lleno de música.

Lee además
El portero de Cabo Verde, Vozinha (número 1), saluda a los aficionados tras la derrota en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens el 3 de julio de 2026. 
Fútbol

Vozinha, el héroe de Cabo Verde que conquistó el Mundial y ahora sueña con un gran contrato
El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto a sus compañeros tras la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium
FÚTBOL

Argentina sufre contra Cabo Verde pero consigue avanzar a octavos de final

El entusiasmo era tan grande que al cortejo le costaba avanzar, tanto que se tuvo que cancelar una parada en la Asamblea Nacional del país porque resultaba demasiado difícil llegar al edificio.

Fiesta nacional

La llegada del equipo caboverdiano a su archipiélago, de apenas 500.000 habitantes, coincidía además con el día nacional en el que conmemora la independencia del país en 1975 respecto a Portugal.

"Después de los héroes que lucharon por nuestra independencia, ahora tenemos a estos héroes: los Tiburones Azules", se emocionaba Edmilson Correia, un hincha de 28 años, en declaraciones a la AFP en el aeropuerto, donde acudió vestido de azul y con una bandera del país.

Antes del desfile, el arquero Vozinha habló con los periodistas y valoró el Mundial de su equipo como "magnífico" pese a que dijo "no ser consciente todavía de la magnitud de lo conseguido".

El desfile terminó en la playa de Kebra Kanela, la principal zona costera de la ciudad, donde continuó la fiesta en un ambiente relajado y festivo.

Vozinha y Cabral, los más aclamados

El seleccionador de Cabo Verde, Bubista, aseguró a los periodistas que el equipo había demostrado que su clasificación al Mundial "no fue una cuestión de suerte".

"Hemos demostrado nuestro trabajo duro y nuestra resiliencia. Nos hemos ido de Estados Unidos con la cabeza muy alta", se enorgulleció.

Los gritos de los aficionados reclamaban la atención de varias figuras del equipo, especialmente Vozinha y Sidny Lopes Cabral.

Ivan Gonçalves, un joven seguidor de solo 12 años, quería sobre todo ver a Cabral por "su fabuloso gol contra Argentina".

"Una gran nación"

En el plano institucional, el ministro de Cultura y Deportes del país, António Duarte, elogió al equipo por "consolidar el estatus de Cabo Verde como una gran nación".

El presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, Mário Semedo, estimó que el gran Mundial del equipo hará que la exigencia sea también más grande en el futuro.

"Los retos serán ahora sin duda mayores. Estaremos motivados y a la altura de la tarea", aseguró.

La derrota 3-2 ante Argentina en la prórroga de los dieciseisavos de final, en un partido disputado en la madrugada del viernes al sábado en la hora de este país africano, ya había venido acompañada de festejos en Praia a pesar de la eliminación, por el gran desempeño mundialista de un equipo que hasta ahora nunca había llegado a la fase final de un Mundial.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Entrenador de Argentina pide respeto para Cabo Verde: "No están de casualidad"

Messi regresa con Argentina a una Miami que ya conquistó

Aseguran que el capitán de la selección de Cabo Verde está acusado de violación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Decreto de Emergencia permite la requisitoria de bienes y servicios para atender a la población afectada (EFE)
Terremotos

Interinato en Venezuela utilizaría decreto de emergencia para ocupar inmuebles amparados en la población

El ex grandeliga Eliezer Alfonzo junto su hijo Eliezer Alfonzo Jr, su esposa Patricia Salazar y su hija Eliana Alfonzo
Béisbol

Hallan sin vida a la esposa e hija del exgrandeliga venezolano Eliezer Alfonzo

Expertos forenses llevan a cabo labores de identificación de cadáveres dispuestos en el suelo, cerca de ataúdes, en una morgue improvisada en el puerto de La Guaira (estado de La Guaira, Venezuela) el 29 de junio de 2026, días después de que dos terremotos sacudieran el país.
TRAGEDIA EN VENEZUELA

Delcy Rodríguez apuesta porque no haya estallido social tras terremotos

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026. 
Fórmula 1

Charles Leclerc rompe la sequía y gana el GP de Gran Bretaña; Antonelli pierde terreno en el Mundial

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a rescatistas de siete países que colaboraron en las labores de búsqueda y salvamento.  (AFP)
Catástrofe

Delcy Rodríguez promete la "recuperación" de Venezuela; el precio del dólar se dispara

Te puede interesar

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela tras ser vicepresidente del régimen madurista.
CORRUPCIÓN

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

Precio de la gasolina en Florida permanece estable. 
INVARIABLE

Florida mantiene estable el precio de la gasolina, Miami promedia $3.76 por galón

Shannon Gallagher.
TRIBUNALES

Exaspirante a comisionada de Surfside enfrenta juicio por la muerte de su tío; ella alega suicidio

Peritos forenses se encuentran entre las víctimas y los ataúdes en La Guaira, estado de La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras los dos terremotos gemelos ocurridos el 24 de junio.
Tragedia

Al menos 3.342 muertos se contabilizan tras doble terremoto en Venezuela