Cabo Verde recibe a selección de fútbol con desfile carnavalesco

Los aficionados de Cabo Verde celebran en Praia el 5 de julio de 2026, cuando la selección nacional de fútbol regresa a casa tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

PRAIA.- Miles de hinchas brindaron un recibimiento triunfal a la selección de Cabo Verde, que aterrizó este domingo en Praia después de haber sido una de las sensaciones del Mundial 2026, llegando a hacer temblar hasta el final de la prórroga a la Argentina de Lionel Messi en los dieciseisavos de final.

Primera parada de los festejos, el aeropuerto, punto inicial de un periplo del equipo en autocar a modo de desfile por varios barrios de la capital, mientras una multitud de hinchas vitoreaban a sus ídolos, en un clima festivo, casi carnavalesco, y lleno de música.

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El entusiasmo era tan grande que al cortejo le costaba avanzar, tanto que se tuvo que cancelar una parada en la Asamblea Nacional del país porque resultaba demasiado difícil llegar al edificio.

Fiesta nacional

La llegada del equipo caboverdiano a su archipiélago, de apenas 500.000 habitantes, coincidía además con el día nacional en el que conmemora la independencia del país en 1975 respecto a Portugal.

"Después de los héroes que lucharon por nuestra independencia, ahora tenemos a estos héroes: los Tiburones Azules", se emocionaba Edmilson Correia, un hincha de 28 años, en declaraciones a la AFP en el aeropuerto, donde acudió vestido de azul y con una bandera del país.

Antes del desfile, el arquero Vozinha habló con los periodistas y valoró el Mundial de su equipo como "magnífico" pese a que dijo "no ser consciente todavía de la magnitud de lo conseguido".

El desfile terminó en la playa de Kebra Kanela, la principal zona costera de la ciudad, donde continuó la fiesta en un ambiente relajado y festivo.

Vozinha y Cabral, los más aclamados

El seleccionador de Cabo Verde, Bubista, aseguró a los periodistas que el equipo había demostrado que su clasificación al Mundial "no fue una cuestión de suerte".

"Hemos demostrado nuestro trabajo duro y nuestra resiliencia. Nos hemos ido de Estados Unidos con la cabeza muy alta", se enorgulleció.

Los gritos de los aficionados reclamaban la atención de varias figuras del equipo, especialmente Vozinha y Sidny Lopes Cabral.

Ivan Gonçalves, un joven seguidor de solo 12 años, quería sobre todo ver a Cabral por "su fabuloso gol contra Argentina".

"Una gran nación"

En el plano institucional, el ministro de Cultura y Deportes del país, António Duarte, elogió al equipo por "consolidar el estatus de Cabo Verde como una gran nación".

El presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, Mário Semedo, estimó que el gran Mundial del equipo hará que la exigencia sea también más grande en el futuro.

"Los retos serán ahora sin duda mayores. Estaremos motivados y a la altura de la tarea", aseguró.

La derrota 3-2 ante Argentina en la prórroga de los dieciseisavos de final, en un partido disputado en la madrugada del viernes al sábado en la hora de este país africano, ya había venido acompañada de festejos en Praia a pesar de la eliminación, por el gran desempeño mundialista de un equipo que hasta ahora nunca había llegado a la fase final de un Mundial.

FUENTE: AFP