lunes 6  de  julio 2026
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

Aviones de transporte, helicópteros, vehículos tácticos y el buque USS Fort Lauderdale mantienen la operación humanitaria liderada por el Departamento de Estado para acelerar la entrega de ayuda y restablecer la logística tras el devastador terremoto

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela.&nbsp;

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 

Lance Cpl Allison White, 24th Marine Expedicionary Unit
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.-Mientras numerosos equipos internacionales de rescate comienzan a retirarse de Venezuela una semana después de los terremotos, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), con sede en Doral, Miami-Dade, anunció que Washington mantiene e incluso amplía su operación de asistencia humanitaria mediante el despliegue de aeronaves militares, vehículos tácticos, personal especializado y un centro de coordinación instalado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

De acuerdo con la última actualización emitida por el Comando Sur, un avión de carga C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea estadounidense transportará el último de los diez vehículos tácticos Medium Tactical Vehicle Replacement (MTVR) del Cuerpo de Marines desplegados para reforzar las operaciones de distribución de suministros.

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Estos camiones militares, utilizados habitualmente en operaciones de combate, han sido adaptados para cumplir una misión humanitaria, transportar alimentos, equipos y materiales esenciales hacia las comunidades devastadas por el sismo, garantizando el funcionamiento de las principales rutas logísticas que permiten hacer llegar la ayuda de emergencia a los damnificados, afirmó el el Comando Sur en un comunicado.

Continúa el puente aéreo humanitario

SOUTHCOM informó además que los aviones de transporte C-17 Globemaster y C-130 Hercules continúan realizando vuelos constantes para trasladar personal, suministros y equipos necesarios para sostener la operación internacional de asistencia.

En paralelo, aeronaves de ala rotatoria del Cuerpo de Marines, la Marina y el Ejército de Estados Unidos mantienen vuelos de transporte hacia las zonas más afectadas, llevando alimentos empaquetados y listos para consumir destinados a sobrevivientes del terremoto y personas desplazadas.

Este puente aéreo resulta especialmente importante para alcanzar comunidades donde los daños en carreteras o infraestructura dificultan el acceso por vía terrestre.

Centro de coordinación en el aeropuerto de Caracas

Las operaciones se coordinan desde el Humanitarian Assistance Coordination Center (HACC), instalado por las fuerzas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde trabajan conjuntamente con las autoridades venezolanas, el Departamento de Estado, países aliados y diversas agencias internacionales.

El objetivo del centro es agilizar la recepción, organización y distribución de la ayuda humanitaria para acelerar la atención a los afectados por el desastre.

Asimismo, el equipo táctico y logístico de despliegue rápido de las fuerzas Armadas estadounidenses, Contingency Response Element (CRE) continúa apoyando la reanudación gradual y segura del tráfico aéreo y de las operaciones aeroportuarias, un paso considerado clave para mantener el flujo continuo de ayuda internacional.

USS Fort Lauderdale fortalece las comunicaciones

Como parte del despliegue, el buque de la Marina estadounidense USS Fort Lauderdale permanece apoyando la operación humanitaria al servir como nodo de distribución y plataforma de comunicaciones, facilitando la coordinación entre los distintos equipos que participan en la respuesta al desastre.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen una estrecha coordinación con el Departamento de Estado, los organismos venezolanos de respuesta a emergencias, así como con gobiernos aliados y organizaciones internacionales que participan en el esfuerzo conjunto para asistir a las comunidades afectadas por el terremoto, indicó SOUTHCOM.

Según el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, el balance oficial divulgado este sábado asciende a 3.342 fallecidos y 16.592, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

[email protected]

FUENTE: SOUTHCOM

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