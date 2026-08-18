Entran en vigor este miércoles nuevos aranceles de EEUU a Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo el lunes en la tarde conversaciones de último minuto con el presidente Donald J. Trump, en un intento por evitar la entrada en vigor este miércoles de aranceles adicionales a productos canadienses.
El primer ministro canadiense habló el lunes de urgencia con el presidente Donald J. Trump en busca de un acuerdo sobre la medida que representa 20.000 millones de dólares adicionales en aranceles a Canadá
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo el lunes en la tarde conversaciones de último minuto con el presidente Donald J. Trump, en un intento por evitar la entrada en vigor este miércoles de aranceles adicionales a productos canadienses.
Trump ordenó el mes pasado la imposición de aranceles de 50% a diversos bienes canadienses, por el "trato discriminatorio" por parte de Canadá a productos estadounidenses como el alcohol, los automóviles y los lácteos.
Los nuevos aranceles estadounidenses alcanzarán a productos tan diversos como el vino y el cemento.
El primer ministro estimó que las negociaciones para evitar los nuevos aranceles se encuentran en un momento "intenso y delicado".
Los nuevos aranceles apuntan a cerca del 5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, lo que representa unos 20.000 millones de dólares, según Oxford Economics.
Canadá es socio de Estados Unidos y México en el Tratado de Libre Comercio T-MEC, que también deberá ser objeto de negociaciones después de que Washington anunciara el 1ro de julio que no lo renovaría, sometiéndolo así a una revisión anual y a una prórroga año a año.
FUENTE: Con información de AFP.