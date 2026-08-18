Entran en vigor este miércoles nuevos aranceles de EEUU a Canadá

Un camión de carga atraviesa el puente entre EEUU y Canadá en la provincia de Ontario.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo el lunes en la tarde conversaciones de último minuto con el presidente Donald J. Trump, en un intento por evitar la entrada en vigor este miércoles de aranceles adicionales a productos canadienses.

Trump ordenó el mes pasado la imposición de aranceles de 50% a diversos bienes canadienses, por el "trato discriminatorio" por parte de Canadá a productos estadounidenses como el alcohol, los automóviles y los lácteos.

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Los nuevos aranceles estadounidenses alcanzarán a productos tan diversos como el vino y el cemento.

¿Cuál es el monto adicional para Canadá?

El primer ministro estimó que las negociaciones para evitar los nuevos aranceles se encuentran en un momento "intenso y delicado".

Los nuevos aranceles apuntan a cerca del 5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, lo que representa unos 20.000 millones de dólares, según Oxford Economics.

Canadá es socio de Estados Unidos y México en el Tratado de Libre Comercio T-MEC, que también deberá ser objeto de negociaciones después de que Washington anunciara el 1ro de julio que no lo renovaría, sometiéndolo así a una revisión anual y a una prórroga año a año.

FUENTE: Con información de AFP.