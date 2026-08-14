viernes 14  de  agosto 2026
CORTE SUPREMA

Trump apela a la Corte Suprema para restablecer obras en la Casa Blanca

En la petición presentada ante el Máximo Tribunal del país, el Departamento de Justicia pide la revocación de la suspensión de la construcción, ordenada el 7 de agosto por un tribunal federal de apelaciones

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.

El presidente Donald J. Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca con donaciones privadas.

KENT NISHIMURA/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno del presidente Donald J. Trump apeló a la Corte Suprema para desbloquear la construcción de un monumental salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto que el jefe de la Oficina Oval defiende con vehemencia.

En la petición presentada ante el Máximo Tribunal del país, el Departamento de Justicia pide la revocación de la suspensión de la construcción, ordenada el 7 de agosto por un tribunal federal de apelaciones.

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En lugar de una simple área de recepción, el documento se refiere a un "complejo militar integrado, que incluye un salón de baile totalmente seguro".

El gobierno argumenta además que el enorme proyecto de construcción ya está completado en un 65% y que dejarlo en su estado actual, expuesto a la intemperie, sería muy perjudicial.

El tribunal de apelaciones indicó que la suspensión de la construcción "no tenía nada que ver" con los méritos del proyecto en sí, pero dictaminó que el Presidente debió haber solicitado la aprobación del Congreso.

"Una vergüenza"

El Presidente calificó esa decisión de "vergüenza nacional".

En octubre, Trump ordenó la demolición de un ala de la Casa Blanca para una gran remodelación imprescindible, alegando la necesidad de celebrar adecuadamente recepciones y cenas en honor a dignatarios extranjeros, además de incrementar la seguridad.

El líder republicano enfatiza el aspecto de seguridad del proyecto y reitera que el edificio albergará sistemas de defensa, como drones, que protegerán toda la capital.

El presupuesto proyectado, financiado íntegramente con donaciones privadas, ha aumentado de 200 millones a 400 millones de dólares.

El Presidente ha impulsado numerosos proyectos de construcción y renovación en Washington D.C., donde busca dejar su impronta.

La oposición demócrata lo acusa de estar movido por la vanidad y de malgastar fondos públicos, cuando fueron ellos en los últimos cuatro años de Biden quienes botaron el dinero de los contribuyentes en una extensa lista de barbaridades insólitas.

FUENTE: Con información de AFP.

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