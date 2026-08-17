lunes 17  de  agosto 2026
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Omán si hace un acuerdo con Irán

"Si Omán se interpone, recibirá una respuesta contundente", dijo Trump al periodista de Fox News Trey Yingst, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas.

 

AFP
Por Leonardo Morales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Omán si "se interpone" en un acuerdo con Irán sobre el Estrecho de Ormuz, e hizo un llamado a Teherán para que se rinda.

"Si Omán se interpone, recibirá una respuesta contundente", dijo Trump al periodista de Fox News Trey Yingst, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para controlar el Estrecho de Ormuz, paralelas a los acercamientos que lleva adelante Estados Unidos.

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El presidente Trump también señaló que Irán debería "levantar la bandera blanca y rendirse", según un mensaje que Yingst en X a propósito de su entrevista con el mandatario.

Desde hace más de dos meses Oman intenta, a espaldas de Washington, llegar a un acuerdo para apoderarse del Estrecho de Ormuz con Irán para cobrar peajes.

El secretario de Estado Marco Rubio ha reiterado que EEUU no aceptará ningún trato en la región para cobrar peaje en la vía marítima y lo mismo ha dicho el presidente Trump.

De llegar Omán a algún pacto con Teherán se abriría otro frente de guerra para la Casa Blanca, pero que sería imprescindible atender para evitar que Irán controle este libre acceso de comercio internacional y que no se convierta en una fuente considerable de ingresos del régimen de los ayatolás, que buscará rearmarse lo antes posible para continuar con su política terrorista.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.

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