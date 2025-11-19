miércoles 19  de  noviembre 2025
Google lanza Gemini 3 en un intento por liderar la carrera de la IA

Gemini 3 fue promocionada por sus creadores como el "mejor modelo del mundo" para interpretar y procesar datos de texto, imágenes, audio y video, y como un potente "agente" digital capaz de crear aplicaciones a demanda

Logo de Google en su sede principal.

Logo de Google en su sede principal.

GREG BAKER/ AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gigante estadounidense Google presentó el martes la nueva versión de su herramienta de inteligencia artificial (IA), Gemini, con el objetivo declarado de liderar la reñida carrera por esta tecnología.

Gemini 3 fue promocionada por sus creadores como el "mejor modelo del mundo" para interpretar y procesar datos de texto, imágenes, audio y video, y como un potente "agente" digital capaz de crear aplicaciones a demanda.

"Este es nuestro modelo más inteligente", dijo Koray Kavukcuoglu, jefe de inteligencia artificial de Google, en una sesión informativa con periodistas.

"Nos gusta pensar que ayudará a todos a dar vida a cualquier idea que tengan", agregó.

El nuevo modelo de IA estará disponible en la versión actualizada de la aplicación Gemini, para la cual Google afirma tener 650 millones de usuarios mensuales, mientras que más de dos mil millones de personas acceden a ella mensualmente por defecto a través del motor de búsqueda, según Kavukcuoglu.

Google no quiere quedarse detrás

"Gemini ha establecido un nuevo ritmo en términos de actualización de modelos, pero también al ponerlos a disposición de las personas más rápido que nunca", insistió, "lo entregamos muy rápidamente y aprendimos durante todo el proceso".

La versión anterior, Gemini 2.0, fue presentada en febrero pasado.

Sorprendido por la aparición del ChatGPT de la start-up OpenAI, y ridiculizado por errores iniciales de la primera versión de su IA generativa Gemini a finales de 2023, Google ha avanzado considerablemente desde entonces, convirtiéndose en un actor importante en la inteligencia artificial orientada al consumidor.

Pocos meses después del lanzamiento de la primera versión de Gemini, el grupo de Mountain View, California, presentó AI Overviews, una función integrada en su motor de búsqueda Google Search que generó burlas después de recomendar hacer pizza con pegamento y comer una roca al día en respuesta a consultas.

Sin embargo, Google mejoró rápidamente la calidad de su herramienta de IA, y según el vicepresidente de producto del grupo, Robby Stein, la integración de Gemini 3 en su motor de búsqueda representará un "avance formidable".

FUENTE: Con información de AFP.

