Hialeah: Bryan Calvo anuncia respaldo a Gelien Pérez y William Marrero para el Concejo y llama a "unificar el gobierno"

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, respalda a Gelien Castillo y William Marrero al Concejo.

MIAMI.– Dos semanas antes de los comicios del 9 de diciembre, el alcalde electo de Hialeah , Bryan Calvo , anunció en rueda de prensa su respaldo oficial a Gelien Pérez (Grupo III) y William “Willie” Marrero (Grupo IV), a quienes calificó como “los candidatos más preparados y profesionales” para integrar el próximo Concejo de la Ciudad.

El anuncio, realizado este martes 18 de noviembre, marca el primer movimiento político importante de Calvo tras haber ganado la alcaldía en primera vuelta con un amplio margen.

Según explicó, su objetivo es impulsar una nueva etapa de cooperación institucional para “dejar atrás las campañas” y comenzar a formar “un gobierno unido”.

“Este es el momento para dejar las campañas atrás y empezar a crear una coalición de gobierno que trabaje para unificar a los residentes y a la administración de Hialeah para dar el mejor servicio posible”, afirmó Calvo al presentar a ambos candidatos.

Un apoyo con significado político

El respaldo de Calvo llega en un momento crucial: dos de los siete puestos del Concejo se decidirán en las urnas el próximo 9 de diciembre, y un tercero quedará vacante el 13 de enero, cuando el concejal Jesús Tundidor renuncie tras competir sin éxito por la alcaldía. Esa vacante es probable que sea llenada por nombramiento del propio Concejo, por lo que la composición resultante tendrá un impacto directo en la gobernabilidad del alcalde entrante.

Durante la conferencia, Calvo subrayó que su apoyo no busca crear lealtades personales, sino fortalecer un equipo de trabajo con experiencia, capaz de enfrentar desafíos inmediatos, entre ellos el agua, los impuestos y la seguridad pública.

“Los residentes van a recibir dos profesionales consumados que podrán trabajar incansablemente para lograr las prioridades de la ciudad”, dijo.

“No necesito que estén de acuerdo conmigo al 100%. Necesito que trabajemos como un equipo por Hialeah”.

Además, el alcalde electo destacó que ambos candidatos provienen de corrientes políticas distintas, y consideró su apoyo como un gesto de unidad.

Gelien Pérez, candidata al Concejo de Hialeah.

“Estamos llegando a esa unión para una Hialeah más fuerte”

La candidata del Grupo III, Gelien Pérez, quien formó equipo de campaña con Jesús Tundidor, agradeció el respaldo del alcalde electo y aseguró que su campaña ha estado enfocada en unir a la ciudad y ofrecer soluciones reales.

“Para mí este apoyo significa que estamos llegando a esa unión y a construir una Hialeah más fuerte. Estoy ansiosa por empezar a trabajar por una ciudad mejor”, señaló.

Pérez, exdirectora de Recursos Humanos de la ciudad y actual profesional del sector salud, insistió en que su independencia no estará comprometida por el respaldo del alcalde:

“Él sabe que yo no soy una persona que siempre va a estar de acuerdo. Siempre voy a trabajar para buscar soluciones, no más problemas. Algunas veces no coincideremos, pero sí podremos trabajar juntos como equipo”.

Pérez llega a la segunda vuelta tras obtener 40% de los votos en la primera elección, y se enfrenta a Jessica Castillo, quien logró un 36%.

William Marrero, candidato del Grupo IV al concejo de Hialeah.

“Es un mensaje para quienes quieren una nueva generación de liderazgo”

El candidato del Grupo IV, William Marrero, quien fuera respaldado por la alcaldesa Jacqueline García Roves y el concejal Luis Rodríguez, destacó que el apoyo de Calvo no solo es significativo para su campaña, sino también para los residentes que desean renovación política.

“Es significante no solo para mí, sino para los residentes que quieren una nueva generación de líderes. Yo creo que la ciudad merece líderes fuertes, transparentes y honestos”, afirmó Marrero.

Marrero, quien obtuvo 24% de los votos en la primera vuelta y enfrentará a Javier Morejón (23.4%), dijo no sentirse condicionado por el respaldo del alcalde electo:

“No me compromete. Él ha sido muy razonable. Quiere diálogo, quiere mi perspectiva. Para eso hay siete concejales, para traer todas las opiniones”.

Javier Morejón, candidato del Grupo IV al concejo de Hialeah.

“Seguimos en la misma politiquería”

Tras el anuncio, Javier Morejón, candidato del Grupo IV y rival directo de Marrero, reaccionó de manera crítica al respaldo otorgado por el alcalde electo. En entrevista con DIARIO LAS AMERICAS tras el anuncio, cuestionó la coherencia del mensaje de renovación que Calvo defendió durante su campaña.

“Desafortunadamente los intereses especiales siguen ganando. Seguimos con la misma politiquería. El alcalde electo dijo que era anti-establishment y ya lo veo bien establecido escogiendo a candidatos que vienen de equipos políticos que perdieron”, afirmó.

Morejón consideró que el apoyo compromete políticamente al alcalde electo: “Yo creo que Calvo está pagando un precio al darle su respaldo a estos candidatos al Concejo. Los intereses especiales siguen cobrando fuerza”.

Aseguró además que él no participa de acuerdos políticos “detrás de las escenas”. “Yo soy mi propio hombre. No le debo favores a nadie. Mi lealtad es a los residentes, no a una persona específica”.

Pese a sus críticas, dijo que está dispuesto a trabajar con Calvo si resulta electo. “Claro que trabajaría con él. Yo me estoy postulando para dejar esa chusmería atrás y trabajar por un futuro mejor”.

Morejón pidió a los votantes que contrasten estilos. “Si quieren seguir con lo mismo, ahí tienen a mi contrario. Pero si quieren un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, les pido su apoyo. Yo he recaudado mis fondos a través de familias y amigos, sin deberle favores a ningún político”.

Marina Chávez, presente en la rueda de prensa.

La presencia de Mariana Chavez llama la atención

La rueda de prensa también contó con la presencia de la ex candidata Mariana Chavez, quien compitió contra Marrero en la primera vuelta y ahora acudió para mostrar su apoyo.

Su asistencia no pasó desapercibida, especialmente en un contexto donde pronto se abrirá una vacante en el Concejo. Al ser consultada sobre si aspiraría a ese puesto, respondió:

“When I get there, I get there. Cuando llegue el tiempo, voy a pensar bien. La escuela es lo primero”.

Apoyo político con efectos electorales

Calvo expresó su aspiración a que los más de 17.500 residentes que en participaron en las urnas el pasado 5 de noviembre, regresen a votar en la segunda vuelta y apoyen a Pérez y Marrero.

“Espero que las personas que votaron por mí salgan a votar por estos dos candidatos, que son los más preparados para el Concejo”, afirmó.

En total, 90.167 electores están habilitados para votar en 45 precintos de Hialeah. En la primera vuelta, la participación fue del 19.46%, predominando el voto presencial.

Un Concejo en reconfiguración

Tras las elecciones del 9 de diciembre y la posterior designación del reemplazo de Jesús Tundidor, Hialeah entrará en una etapa de profunda reorganización institucional. El respaldo de Calvo a dos aspirantes de grupos distintos evidencia su intención de formar una coalición de trabajo que facilite su agenda de gobierno desde el inicio de su mandato el 12 de enero.

Para Calvo, la prioridad es clara. “En Hialeah puedes prometer cualquier cosa como candidato, pero necesitas conocimiento y experiencia para cumplir. Por eso estoy respaldando a quienes están preparados para gobernar”.

