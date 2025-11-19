Wall Street abre en verde y a la espera de resultados de Nvidia

Un agente de Wall Street trabaja en el piso de remate.

Wall Street abrió ligeramente al alza el miércoles, a pocas horas de la publicación de los resultados del gigante de los chips Nvidia , en un contexto de crecientes preocupaciones sobre las exorbitantes valoraciones del sector de la inteligencia artificial (IA).

En las primeras operaciones, el índice Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, subía un 0,16%. El Dow Jones (+0,04%) y el índice amplio S&P 500 (+0,08%) se mantenían cerca del equilibrio.

El gigante de los semiconductores Nvidia y Microsoft anunciaron el martes inversiones por un total de 15.000 millones de dólares en la startup de inteligencia artificial Anthropic, creadora del chatbot Claude.

El anuncio es parte de la fiebre de inversiones en el sector de IA, que ha despertado en Wall Street temores de una burbuja.

Nvidia comprometió hasta 10.000 millones de dólares, mientras que Microsoft, que posee el 27% de OpenAI, rival de Anthropic, prometió hasta 5.000 millones de dólares.

FUENTE: Con información de AFP.