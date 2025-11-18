Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

El exsecretario del Tesoro Larry Summers asiste a la Conferencia Allen & Company Sun Valley el 9 de julio de 2025 en Sun Valley, Idaho.

WASHINGTON — El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, anunció que se "retira" de sus compromisos públicos luego de que el Congreso revelara correos electrónicos en los que se muestra comunicación cercana entre él y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein .

Summers fue secretario del Tesoro bajo el gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) y presidente de la Universidad de Harvard en la década de 2000.

Política Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

"Asumo toda la responsabilidad por mi equivocada decisión de seguir comunicándome con el señor Epstein", dijo Summers en un comunicado a medios estadounidenses.

Continuará como docente

"Mientras continúo cumpliendo con mis obligaciones docentes, me apartaré de los compromisos públicos como parte de un esfuerzo más amplio para reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a mí", agregó.

El Congreso de ley que obligaría al Departamento de Justicia a publicar todo el expediente del acaudalado financiero neoyorquino, muerto en prisión antes de su juicio.

El Senado estadounidense aprobó el martes por unanimidad un proyecto de ley que obliga a las autoridades a hacer públicos archivos del caso del fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, horas después de haber recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes.

Los senadores utilizaron un procedimiento especial para que el texto fuera considerado aprobado de forma automática, sin debates y sin enmiendas. La propuesta de ley será enviada al despacho del presidente Donald Trump para su promulgación.

Trump pide investigación

El presidente Donald Trump acusó este viernes a los demócratas de montar una "farsa" con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y pidió una investigación federal que incluya a personalidades como el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro de este último, Larry Summers, cuyo nombre también aparece en los últimos correos, y al cofundador de la plataforma laboral LinkedIn, Reid Hoffman, quienes habrían tenido vínculos cercanos con Epstein.

Trump pidió al Departamento de Justicia y al FBI que investiguen al expresidente Bill Clinton por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, tras rechazar una vez más cualquier tipo de comportamiento delictivo en sus vínculos con el fallecido financiero.

En declaraciones publicadas en su cuenta de su plataforma Truth Social, Trump culpó a la oposición demócrata de impulsar el "bulo de Epstein" una vez más tras la publicación esta semana de la última remesa de correos del empresario, donde aparece el nombre de Trump. En uno en particular, Epstein escribió que Trump "se pasó horas" con una supuesta víctima del millonario.

"Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

"Epstein era demócrata"

"Epstein era demócrata, y es problema de los demócratas, no de los republicanos. Pregúntenle a Bill Clinton, Reid Hoffman y Larry Summers sobre Epstein; ellos lo saben todo. No pierdan el tiempo con Trump. Tengo un país que gobernar", concluyó el mandatario.

Figura destacada de la vida social neoyorquina, Epstein "era demócrata", recordó Trump en su red Truth Social. "Algunos republicanos débiles cayeron en las garras (de los demócratas) porque son blandos y tontos", escribió.

Trump considera que esta presión de los demócratas en el Congreso, con la publicación de correos electrónicos de Epstein que lo nombran a él particularmente, es una campaña política como la que lo acusó de mantener vínculos ilegales con Rusia, durante su campaña electoral de 2016.

Investigación a fondo

Ante la insistencia de demócratas y de algunos republicanos, "pediré a la procuradora general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la implicación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones", anunció.

Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

El expresidente Bill Clinton ha mantenido silencio sobre los señalamientos de sus presuntos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Diario Las Amèricas