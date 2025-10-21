jueves 23  de  octubre 2025
OpenAI lanza el navegador "Atlas" para competir contra Google

"Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT", declaró el director general de la compañía, Sam Altman

Edificio sede del gigante de la tecnología Google.

GREG BAKER / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

OpenAI, creador del ChatGPT, anunció el martes el lanzamiento de su navegador de búsqueda "Atlas", que aprovecha su popular modelo de inteligencia artificial (IA) para competir directamente con Google Chrome.

"Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT", declaró el director general de la compañía, Sam Altman, en una presentación transmitida en directo.

Este navegador, inicialmente disponible solo para el sistema operativo macOS de Apple, integra ChatGPT en una barra lateral, lo que permite a la IA generativa escanear la página web consultada y proporcionar ayuda contextual, sin tener que copiar y pegar entre pestañas.

ChatGPT Atlas también ofrece la posibilidad de dejar que el asistente de IA se encargue de la navegación, controle el cursor y realice acciones concretas como reservar un vuelo, rellenar un formulario o editar un documento.

En torno al ChatGPT

La mayoría de estas funciones son similares a las que se están instalando en navegadores de la competencia, como el Edge de Microsoft o el Comet de la start-up de IA Perplexity.

Pero en este caso se implementan en torno al ChatGPT, el modelo de IA generativa más utilizado del mundo, con 800 millones de usuarios semanales según OpenAI.

OpenAI ha intensificado su competencia con Google, que respondió rápidamente con la incorporación de más funciones de IA en sus búsquedas y en toda su plataforma.

Como muestra de las expectativas y de lo que está en juego, la difusión de un video por parte de OpenAI en el que se mostraban pestañas del nuevo navegador dos horas antes del anuncio, provocó una caída de más del 3% en las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google.

En septiembre, Alphabet obtuvo una victoria crucial al conseguir que la justicia estadounidense no la obligara a vender Chrome, como reclamaba el gobierno de Estados Unidos en nombre de la lucha antimonopolio.

FUENTE: Con información de AFP.

