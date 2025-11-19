Vicki López, nueva comisionada del Distrito 5 de Miami-Dade tras una reñida votación

MIAMI. - La Comisión del Condado Miami-Dade votó el martes para nombrar a la representante estatal republicana Vicki López en el escaño vacante del Distrito 5, luego de la renuncia de la comisionada Eileen Higgins.

La decisión se tomó con una votación de 7 a 5, en una contienda que generó un intenso debate sobre si el puesto debería ser llenado por nombramiento o a través de una elección especial.

Higgins renunció a su cargo, con efecto el 5 de noviembre, para postularse a la alcaldía de la ciudad de Miami. La excomisionada tendrá que enfrentar en segunda vuelta al exadministrador municipal Emilio González.

Su partida dejó a la Comisión con la tarea de decidir el futuro de la representación para un distrito que incluye vecindarios como la Pequeña Habana en Miami y South Beach en Miami Beach.

División

La votación para nombrar a López fue reñida y puso de manifiesto una división dentro del órgano legislativo condal.

Algunos comisionados, como el vicepresidente demócrata Kionne McGhee, abogaron enérgicamente por la convocatoria de una elección especial para permitir que los votantes del Distrito 5 eligieran a su propio representante.

Por otro lado, el presidente de la junta, Anthony Rodríguez, lideró la facción que apoyaba un nombramiento, bajo el argumento del costo que tendría una elección.

Entretanto, el comisionado Oliver Gilbert, demócrata, propuso a López para el puesto, tras elogiar su trabajo en la legislatura estatal.

Sin embargo, la legisladora Raquel Regalado votó en contra del nombramiento. Según su criterio, una elección era el camino preferible.

Candidatos

López, quien dejará su escaño en la Cámara de Representantes de Florida, era una de los cinco solicitantes para el nombramiento.

En la lista de postulantes se encontraban el excomisionado del Distrito 5 Bruno Barreiro, el excomisionado de la ciudad de Miami Joe Sánchez, y el excomisionado de la ciudad de Miami Beach David Richardson, entre otros.

Según el estatuto de Miami-Dade, un comisionado designado servirá solo hasta la próxima elección a nivel de todo el condado. Esto significa que López probablemente tendrá que enfrentarse a los votantes en agosto del próximo año si desea conservar el escaño del Distrito 5.

El ganador de una elección especial habría servido el resto del mandato de Higgins, que finaliza en noviembre de 2028.