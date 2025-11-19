miércoles 19  de  noviembre 2025
POLÍTICA LOCAL

Vicki López, nueva comisionada del Distrito 5 de Miami-Dade tras una reñida votación

La representante estatal Vicki López asumirá el escaño que dejó vacante la comisionada Eileen Higgins para aspirar al cargo de alcalde de la ciudad de Miami

Vicki López, nueva comisionada de Miami-Dade.

Vicki López, nueva comisionada de Miami-Dade.

CORTESÍA: FLORIDA HOUSE
Por Daniel Castropé

MIAMI. - La Comisión del Condado Miami-Dade votó el martes para nombrar a la representante estatal republicana Vicki López en el escaño vacante del Distrito 5, luego de la renuncia de la comisionada Eileen Higgins.

La decisión se tomó con una votación de 7 a 5, en una contienda que generó un intenso debate sobre si el puesto debería ser llenado por nombramiento o a través de una elección especial.

Lee además
Comisionada de Miami-Dade Eileen Higgins.
POLÍTICA

Comisión de Miami-Dade decide futuro del Distrito 5 tras renuncia de Eileen Higgins
Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .
VOTACIONES 2025

Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre

Higgins renunció a su cargo, con efecto el 5 de noviembre, para postularse a la alcaldía de la ciudad de Miami. La excomisionada tendrá que enfrentar en segunda vuelta al exadministrador municipal Emilio González.

Su partida dejó a la Comisión con la tarea de decidir el futuro de la representación para un distrito que incluye vecindarios como la Pequeña Habana en Miami y South Beach en Miami Beach.

División

La votación para nombrar a López fue reñida y puso de manifiesto una división dentro del órgano legislativo condal.

Algunos comisionados, como el vicepresidente demócrata Kionne McGhee, abogaron enérgicamente por la convocatoria de una elección especial para permitir que los votantes del Distrito 5 eligieran a su propio representante.

Por otro lado, el presidente de la junta, Anthony Rodríguez, lideró la facción que apoyaba un nombramiento, bajo el argumento del costo que tendría una elección.

Entretanto, el comisionado Oliver Gilbert, demócrata, propuso a López para el puesto, tras elogiar su trabajo en la legislatura estatal.

Sin embargo, la legisladora Raquel Regalado votó en contra del nombramiento. Según su criterio, una elección era el camino preferible.

Candidatos

López, quien dejará su escaño en la Cámara de Representantes de Florida, era una de los cinco solicitantes para el nombramiento.

En la lista de postulantes se encontraban el excomisionado del Distrito 5 Bruno Barreiro, el excomisionado de la ciudad de Miami Joe Sánchez, y el excomisionado de la ciudad de Miami Beach David Richardson, entre otros.

Según el estatuto de Miami-Dade, un comisionado designado servirá solo hasta la próxima elección a nivel de todo el condado. Esto significa que López probablemente tendrá que enfrentarse a los votantes en agosto del próximo año si desea conservar el escaño del Distrito 5.

El ganador de una elección especial habría servido el resto del mandato de Higgins, que finaliza en noviembre de 2028.

Temas
Te puede interesar

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

¿Busca escuela pública para su hijo en Miami-Dade?

Líderes de Florida condenan el asesinato del oficial Devin Jaramillo y expresan su apoyo a la familia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
MENSAJE

María Corina Machado presenta su Manifiesto de la Libertad para Venezuela sin Maduro

Comisionada de Miami-Dade Eileen Higgins.
POLÍTICA

Comisión de Miami-Dade decide futuro del Distrito 5 tras renuncia de Eileen Higgins

Imagen de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CORTESÍA/sipse.com)
NARCOTRÁFICO

Desarticulan red del Cártel Jalisco Nueva Generación en España con apoyo de la DEA

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

El acceso a Internet es cada día es más importante para un buen desempeño en el trabajo, la educación, la atención médica y para mantenerse conectado con sus seres queridos
CAÍDA MUNDIAL

Fallo en la red de Cloudflare impide usar X, ChatGPT y League of Legends

Te puede interesar

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, felicitó a los concejales. 
NUEVO ALCALDE

Hialeah: Bryan Calvo enfrenta importantes retos desde el primer día de su gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio y escoltado por congresistas republicanos.
EEUU

Congreso vota a favor de publicar archivos de investigación a Epstein, otra "cortina de humo" de los demócratas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán en la Casa Blanca.
CASA BLACA

Príncipe de Arabia Saudita promete inversiones por $1 billón en EEUU

Honras fúnebres al oficial Devin Jaramillo en el LoanDepot Park de los Marlins de Miami.
OBITUARIO

Miami honra al oficial Devin Jaramillo con un adiós que quedará grabado en la memoria