miércoles 19  de  noviembre 2025
Fuerte caída del déficit comercial de EEUU

En agosto, el déficit comercial general de Estados Unidos se redujo a 59.600 millones de dólares, una sustancial caída por menos importaciones de bienes y más exportaciones

Imagen del puerto de Miami.

LEONARDO MORALES DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo más de lo previsto en agosto debido a una caída en las importaciones, según un informe oficial publicado el miércoles con retraso debido al cierre del gobierno federal.

La paralización récord de 43 días sobre el presupuesto llevada a cabo por los senadores demócratas terminó la semana pasada e impidió la publicación de datos económicos nacionales.

Las importaciones disminuyeron un 5,1%, a 340.400 millones de dólares, con una reducción de 18.600 millones en las importaciones de bienes.

Por otra parte, las exportaciones aumentaron un 0,1%, a 280.800 millones de dólares, debido a un repunte en los servicios, aunque el valor de las exportaciones de bienes también bajó.

Los flujos comerciales

Los flujos comerciales tras la política arancelaria del presidente Donald Trump hacen que la economía recupere sus datos macroeconómicos y comience un desarrollo acelerado de las producciones en EEUU, tras cuatro años de estancamiento y el 80% de las cifras en negativo.

Desde que asumió la presidencia en enero, Trump ha impuesto gravámenes a varias economías, incluidos los llamados aranceles "recíprocos" a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos por prácticas injustas respecto a Washington.

El gobierno del presidente Trump también entró en una escalada de aranceles con China, un país que debe su auge al consumo, la tecnología y colaboración de EEUU y que en las últimas tres décadas ha abusado de esa ayuda afectando la industria estadounidense.

Trump quiere un giro de 180 grados respecto al comercial mundial y los beneficios para EEUU. Decenas de países se han aprovechado de la gentileza de Washington y durante años le han aplicado aranceles sin freno. El mandatario estadounidense ha dicho basta a esta sotuación.

FUENTE: Con información de AFP.

