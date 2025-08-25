lunes 25  de  agosto 2025
COMPETENCIA

Musk demanda a Apple y OpenAI, a los que acusa de prácticas monopólicas

La denuncia acusa a Apple y OpenAI de firmar un acuerdo exclusivo para que ChatGPT sea el único chatbot de inteligencia artificial generativa integrado en el sistema operativo del iPhone de Apple, mientras bloquea a rivales

El multimillonario de la tecnología Elon Musk.

El multimillonario de la tecnología Elon Musk.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las empresas xAI y X del multimillonario Elon Musk presentaron el lunes una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, alegando que los dos gigantes tecnológicos crearon una asociación ilegal para sofocar la competencia.

La denuncia de 61 páginas, presentada en un tribunal federal en Texas, acusa a Apple y OpenAI de haber firmado un acuerdo exclusivo que hace de ChatGPT el único chatbot de inteligencia artificial generativa integrado en el sistema operativo del iPhone de Apple, mientras bloquea a rivales como el chatbot Grok de xAI.

Lee además
El entonces asesor especial de la Casa Blanca, Elon Musk, y el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Oficina Oval.
POLíTICA EN EEUU

El "tren descarrilado de Musk": el nuevo Partido de América
Elon Musk y el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dentro del auto Tesla que el mandatario le compró a la compañía en apoyo a su dueño. 
ACCIONES

Tesla aprueba $29.000 millones en acciones a Musk en medio de apelación judicial

"Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para asegurar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa jamás creada por la humanidad: la inteligencia artificial", afirma la demanda.

Los demandantes afirman que Apple posee el 65% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, mientras que OpenAI controla al menos el 80% del mercado de chatbots de IA generativa a través de ChatGPT.

Apple y OpenAI anunciaron su alianza en junio de 2024, lo que convirtió a ChatGPT en el asistente de IA exclusivo, accesible a través del asistente de voz Siri de Apple y otras funciones del iPhone.

Acuerdo exclusivo que monopoliza los chatsbot de inteligencia artificial

La demanda alega que este acuerdo otorga a ChatGPT acceso exclusivo a "miles de millones de solicitudes" de cientos de millones de usuarios de iPhone.

La denuncia también acusa a Apple de manipular las clasificaciones de la App Store para favorecer a ChatGPT y retrasar la aprobación de actualizaciones de la app Grok.

Las empresas de Musk reclaman miles de millones de dólares en daños y perjuicios y una orden judicial permanente para detener las presuntas prácticas anticompetencia. Exigen un juicio con jurado.

La demanda llega luego de las amenazas que Musk realizó a principios de mes, que desencadenaron una tensa discusión con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

En un mensaje en X, Altman calificó la acusación de Musk de "notable" y dijo que "manipulaba X para beneficiarse a sí mismo y a sus compañías".

Musk le respondió tachándolo de "mentiroso".

Ambos fueron fundadores originales de OpenAI antes de la salida de Musk en 2018 y ahora mantienen una relación conflictiva.

Musk fundó xAI en 2023 para competir con OpenAI y otras importantes empresas de IA.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Apple rechaza acusación de Musk de favorecer a OpenAI

Descenso sin freno en ventas de viviendas en EEUU: caen 14% en julio

EEUU podría tener participaciones en otras empresas después de Intel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. 
OBITUARIO

Muere el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata

El migrante salvadoreño y residente estadounidense Kilmar Abrego García (centro, izq.) habla junto a Lydia Walther Rodríguez (der.) de CASA (Defensores Especiales Designados por el Tribunal), a su llegada a una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025.   
MIGRACIÓN

Kilmar Ábrego García se entrega al ICE y enfrenta posible deportación a Uganda

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.
LOTERIA

Powerball juega el décimo premio más grande en la historia

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. 
Un año de cárcel

Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"