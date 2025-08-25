lunes 25  de  agosto 2025
SECTOR INMOBILIARIO

Descenso sin freno en ventas de viviendas en EEUU: caen 14% en julio

Los analistas esperaban una caída aún más marcada en las ventas de viviendas nuevas, y un número de 632.000 unidades, según el consenso publicado por MarketWatch.

Las ventas de viviendas llevan más de tres años en un descenso sin freno, sin embargo los precios subieron tanto que el valor de las propiedades permite a los vendedores reducciones muy pequeñas en comparación con las expectativas de los compradores.

Las ventas de viviendas llevan más de tres años en un descenso sin freno, sin embargo los precios subieron tanto que el valor de las propiedades permite a los vendedores reducciones muy pequeñas en comparación con las expectativas de los compradores.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las ventas de casas nuevas en Estados Unidos disminuyeron en el mes de julio, tanto en la comparación mensual como anual, pero superaron las expectativas del mercado, según datos publicados el lunes por el Departamento de Comercio.

El descenso es mucho más pronunciado en la comparación anual: -14%.

Lee además
Trabajadores en plena faena de construcción de una casa.
BIENES RAíCES

Se desploma la venta de viviendas nuevas, crece la oferta de propiedades
Letrero anuncia venta de apartamentos nuevos.
EEUU

Venta de viviendas nuevas sigue por debajo de lo esperado debido a las altas tasas

Los analistas esperaban una caída aún más marcada en las ventas, y un número de 632.000 unidades, según el consenso publicado por MarketWatch.

Se vendieron 652.000 viviendas nuevas en proyección anual (la estimación del número total de ventas en un año si se mantuvieran las condiciones del momento de la medición) con una ligera disminución respecto al mes de junio (-0,6%).

Más inventario y precios en tendencia bajista

La buena noticia para los compradores potenciales es que los precios siguen hacia la baja, tanto mensual como anualmente, con la mediana de precios (por encima y por debajo de ese valor quedan 50% de las propiedades) ubicada en 403.800 dólares.

El mercado inmobiliario estadounidense sigue sufriendo en gran medida un contexto difícil, con préstamos hipotecarios todavía en un nivel alto de tasas de interés. Pero lo peor ha sido la escala de precios en 2021 que causaron las políticas económicas del gobierno de Joe Biden.

Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, exhiben una tasa promedio de 6,58%, según datos actualizados al 21 de agosto por la agencia de refinanciamiento Freddie Mac.

Las tasas han experimentado un descenso constante desde finales de mayo y deberían seguir en esta dirección, ya que los mercados ahora esperan una reducción de las tasas de referencia de la Reserva Federal (Fed) durante su próxima reunión programada para mediados de septiembre.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Florida reabre programa Hometown Heroes con ayudas de hasta $35.000 para compradores de vivienda

Ventas minoristas en EEUU volvieron a aumentar en julio

EEUU podría tener participaciones en otras empresas después de Intel

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

Una señora en la puerta de entrada del tren a las playas del Este, en Cuba. 
REPORTAJE

Cuba, un país donde el absurdo supera nuestra imaginación

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

El mexicano Julio César Chávez Jr. llega a su combate de boxeo de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Estados Unidos extraditó al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. a México tras su arresto en Los Ángeles y su acusación de vínculos con el narcotráfico, informó el Registro Nacional de Detenciones el 19 de agosto de 2025.
Boxeo

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
INMIGRACIÓN

Trump planea desplegar la Guardia Nacional en Baltimore y Chicago para enfrentar el crimen

Te puede interesar

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

Por DANIEL CASTROPÉ
Grúas anuncian nuevas construcciones en Miami.
MÁS EN ALQUILER

Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

Viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ESTUDIO

Aeropuerto de Miami encabeza lista global por fallas en manejo de equipaje

El chikunguña rara vez es mortal, aunque hay un mayor riesgo de muerte para bebés y ancianos.
SALUD

EEUU suspende licencia de venta de vacuna contra chikunguña por graves efectos

Sede del fabricante estadounidense Intel.
CASA BLANCA

EEUU podría tener participaciones en otras empresas después de Intel