lunes 25  de  agosto 2025
Un año de cárcel

Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"

Para Trump, la bandera "es el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos y de la libertad, la identidad y la fuerza estadounidenses"

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024.&nbsp;

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. 

Matthew Hatcher / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva en la que insta a los fiscales federales a presentar cargos penales contra quien queme la bandera estadounidense, en particular durante manifestaciones o protestas.

"El fiscal general priorizará la aplicación, en la máxima medida posible, de las leyes penales y civiles de nuestra Nación contra los actos de profanación de la bandera estadounidense que violen las leyes aplicables", apuntó Trump en un mandato dirigido directamente a la fiscal general, Pam Bondi.

Lee además
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
POLÍTICA

Putin cree que tras retorno de Trump al poder, "hay luz al final del túnel" en las relaciones con EEUU
Sede del fabricante estadounidense Intel.
CASA BLANCA

EEUU podría tener participaciones en otras empresas después de Intel

Para Trump, la bandera "es el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos y de la libertad, la identidad y la fuerza estadounidenses". "Durante casi dos siglos y medio, miles de patriotas estadounidenses han luchado, derramado sangre y muerto para que la bandera estadounidense ondee con orgullo", recordó.

"La bandera estadounidense es un símbolo especial en nuestra vida nacional que debe unir y representar a todos los estadounidenses de todos los orígenes y condiciones sociales", argumentado, por lo que "profanarla es particularmente ofensivo y provocador".

"Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación: la expresión más clara de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos podría incitar a la violencia y disturbios", afirmó.

"Perturbación del orden público"

La quema de la bandera en sí misma no está tipificada como delito, pero podría encajar en otros tipos penales como "perturbación del orden público" o incumplimiento de la normativa medioambiental. La Fiscalía tendrá un duro trabajo por delante, ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara la quema de la bandera como una expresión política protegida por la Primera Enmienda a través de un fallo de 1989.

El propio Trump defendió este lunes en rueda de prensa desde el Despacho Oval la orden ejecutiva porque "están quemando banderas por todo el país". "Queman la bandera estadounidense por todo el mundo, como ya saben, por una decisión judicial muy triste, por 5 a 4 (votos). Lo llamaron libertad de expresión", se lamentó.

"Quemas una bandera, un año de cárcel", advirtió Trump en rueda de prensa desde el Despacho Oval, unos términos que no aparecen en la orden ejecutiva como tal.

Las encuestas, sin embargo, respaldan a Trump, ya que el 59 por ciento de los estadounidenses consideran que "jamás" debería ser aceptable quemar una bandera estadounidense durante una manifestación.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Descenso sin freno en ventas de viviendas en EEUU: caen 14% en julio

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Trump cree que la guerra de Gaza podría terminar "en dos o tres semanas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. 
OBITUARIO

Muere el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata

El migrante salvadoreño y residente estadounidense Kilmar Abrego García (centro, izq.) habla junto a Lydia Walther Rodríguez (der.) de CASA (Defensores Especiales Designados por el Tribunal), a su llegada a una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025.   
MIGRACIÓN

Kilmar Ábrego García se entrega al ICE y enfrenta posible deportación a Uganda

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.
LOTERIA

Powerball juega el décimo premio más grande en la historia

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. 
Un año de cárcel

Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"