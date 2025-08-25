Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva en la que insta a los fiscales federales a presentar cargos penales contra quien queme la bandera estadounidense , en particular durante manifestaciones o protestas.

"El fiscal general priorizará la aplicación, en la máxima medida posible, de las leyes penales y civiles de nuestra Nación contra los actos de profanación de la bandera estadounidense que violen las leyes aplicables", apuntó Trump en un mandato dirigido directamente a la fiscal general, Pam Bondi.

Para Trump, la bandera "es el símbolo más sagrado y preciado de Estados Unidos y de la libertad, la identidad y la fuerza estadounidenses". "Durante casi dos siglos y medio, miles de patriotas estadounidenses han luchado, derramado sangre y muerto para que la bandera estadounidense ondee con orgullo", recordó.

"La bandera estadounidense es un símbolo especial en nuestra vida nacional que debe unir y representar a todos los estadounidenses de todos los orígenes y condiciones sociales", argumentado, por lo que "profanarla es particularmente ofensivo y provocador".

"Es una declaración de desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra nación: la expresión más clara de oposición a la unión política que preserva nuestros derechos, libertad y seguridad. Quemar esta representación de Estados Unidos podría incitar a la violencia y disturbios", afirmó.

"Perturbación del orden público"

La quema de la bandera en sí misma no está tipificada como delito, pero podría encajar en otros tipos penales como "perturbación del orden público" o incumplimiento de la normativa medioambiental. La Fiscalía tendrá un duro trabajo por delante, ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ampara la quema de la bandera como una expresión política protegida por la Primera Enmienda a través de un fallo de 1989.

El propio Trump defendió este lunes en rueda de prensa desde el Despacho Oval la orden ejecutiva porque "están quemando banderas por todo el país". "Queman la bandera estadounidense por todo el mundo, como ya saben, por una decisión judicial muy triste, por 5 a 4 (votos). Lo llamaron libertad de expresión", se lamentó.

"Quemas una bandera, un año de cárcel", advirtió Trump en rueda de prensa desde el Despacho Oval, unos términos que no aparecen en la orden ejecutiva como tal.

Las encuestas, sin embargo, respaldan a Trump, ya que el 59 por ciento de los estadounidenses consideran que "jamás" debería ser aceptable quemar una bandera estadounidense durante una manifestación.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press