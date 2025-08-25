lunes 25  de  agosto 2025
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

La agencia estadounidense estableció un récord de droga confiscada por valor de $2.7 mil millones, la incautación es resultado de una serie de operativos en el Caribe y el Pacífico

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.

CORTESÍA: Coast Guard EEUU
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. - La Guardia Costera de Estados Unidos asestó un golpe sin precedentes al narcotráfico internacional, tras descargar este lunes la cifra histórica de 76.140 libras de cocaína, más de 34.5 toneladas, en Port Everglades, al norte de Miami.

El masivo cargamento, producto de 19 interdicciones en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico oriental, representa la mayor incautación en la historia de la agencia y neutraliza el flujo de millones de dosis de droga hacia EEUU.

Lee además
El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"
Precio de la gasolina en Florida baja.
ALIVIO

Precio de la gasolina en Florida cae 20 centavos antes del Día del Trabajo

Operativo sin precedentes

La exitosa operación fue el resultado de una compleja colaboración entre múltiples agencias y naciones. Las incautaciones fueron ejecutadas por varias embarcaciones de la Guardia Costera, lideradas por el buque USCGC Hamilton.

A este esfuerzo se sumaron equipos de aplicación de la ley desplegados en navíos de la Marina Real de los Países Bajos y destructores de la Armada estadounidense.

"Hoy somos testigos de la mayor descarga de drogas en la historia de la Guardia Costera", declaró el contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste.

El almirante enfatizó que esta operación previno que aproximadamente 23 millones de dosis potencialmente letales llegaran a las calles del país.

Impacto al crimen organizado

El valor del cargamento decomisado se estima en $473 millones, aunque fuentes oficiales sugieren que su precio en el mercado ilegal podría alcanzar entre $1.5 y $2.7 mil millones.

Las autoridades subrayaron la magnitud del impacto en la salud pública tras afirmar que la cantidad incautada "representa suficiente cocaína para matar fatalmente a toda la población del estado de Florida".

Este golpe no solo tiene implicaciones sanitarias, sino también económicas para las redes delictivas. "Cada una de estas interdicciones impacta a las organizaciones terroristas extranjeras, los peores de los peores, donde más les duele es en sus carteras", explicó el fiscal Gregory Kehoe del Distrito Medio de Florida.

Las investigaciones confirmaron que la mayoría de la droga estaba vinculada a cárteles de Venezuela, y varias de las embarcaciones interceptadas eran tripuladas por narcotraficantes ecuatorianos.

Lucha antidrogas

Esta incautación récord forma parte de la Operación Pacífico Viper, una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional para incrementar la presencia de fuerzas en el Pacífico oriental. Su objetivo es interceptar el tráfico de drogas y personas antes de que alcancen las costas estadounidenses.

Datos oficiales indican que el 80% de las incautaciones de drogas ilícitas ocurren en el mar, lo que resalta la importancia de las operaciones marítimas.

El récord anterior de la Guardia Costera se estableció en 2021, con la descarga de 61.130 libras de narcóticos.

Temas
Te puede interesar

Miami lidera construcción de apartamentos en Florida con más de 15.600 nuevas unidades en 2025

"Mayo" Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declara culpable en EEUU ¿Hubo acuerdo?

EEUU entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de nexos con narcotráfico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. 
OBITUARIO

Muere el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata

El migrante salvadoreño y residente estadounidense Kilmar Abrego García (centro, izq.) habla junto a Lydia Walther Rodríguez (der.) de CASA (Defensores Especiales Designados por el Tribunal), a su llegada a una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025.   
MIGRACIÓN

Kilmar Ábrego García se entrega al ICE y enfrenta posible deportación a Uganda

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.
LOTERIA

Powerball juega el décimo premio más grande en la historia

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. 
Un año de cárcel

Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"