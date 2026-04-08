miércoles 8  de  abril 2026
MANIPULACIóN

Plan de Irán publicado no es el que recibió EEUU, afirma la Casa Blanca

Estos puntos, repetidos por la cadena CNN en un reportale que luego borró frente a las denuncias de la Casa Blanca, contradicen las declaraciones públicas de Washington sobre lo que debe hacer Irán

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

Imagen de la Casa Blanca en Washington.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El plan de diez puntos difundido públicamente por Irán no es el que recibió Washington y que sirve de base de negociación, declaró este miércoles la Casa Blanca.

"El documento al que hace referencia la prensa no es el plan en el que trabajamos. No vamos a negociar públicamente", indicó esta fuente, que pidió el anonimato, después de que el presidente Donald Trump mencionara el martes un plan "viable" presentado por Irán.

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Una frágil tregua fue anunciada por el presidente Trump poco antes del fin de su ultimátum contra Irán el martes, y luego confirmado con declaraciones diferentes por Teherán.

Trump había dicho en su declaración que era un alto el fuego de dos semanas, que abría negociaciones directas.

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar", explicó en su mensaje.

Los medios estatales iraníes publicaron después un plan de 10 puntos que incluía, de manera destacada, el mantenimiento del control iraní sobre la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz, el fin de las sanciones internacionales contra el país y la "aceptación" del enriquecimiento de uranio.

Estos puntos contradicen las declaraciones públicas de Washington sobre lo que debe hacer Irán para impedir una escalada mayor de la ofensiva EEUU-Israel.

FUENTE: Con información con AFP.

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