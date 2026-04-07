Guardia Costera de EEUU rescata a familia perdida por siete días en el océano Pacífico

La Guardia Costera de EEUU avsitó la embarcación en el océano Pacífico. (@uscgfmsg)

LOS ÁNGELES .- Una familia de tres miembros desaparecida por siete días a bordo de una embarcación en el océano Pacífico occidental fue rescatada sana y salva el lunes por un buque estadounidense, informó este martes, 7 de abril, la Guardia Costera de EEUU.

La familia compuesta por dos hombres y una mujer había partido de una de las islas del archipiélago de los Estados Federados de Micronesia el pasado 30 de marzo en una pequeña lancha para recorrer una corta distancia pero nunca llegaron a su destino debido a una avería en el motor de la embarcación.

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El domingo pasado, la tripulación del guardacostas Midgett, de clase Legend, recibió un informe de las autoridades de Micronesia sobre la embarcación de 23 pies perdida e iniciaron una labor de búsqueda y rescate que abarcó 14,000 millas náuticas cuadradas de mar agitado con olas que alcanzaban los tres metros de altura, indicó la Guardia Costera en un comunicado.

Los tres supervivientes fueron ubicados en la madrugada del lunes en medio del mar agitado de donde fueron rescatados y trasladados de manera segura a Weno, en el estado de Chuuk, que hace parte de la Micronesia.

El capitán Brian Whisler, oficial al mando del guardacostas Midgett, dijo en la nota de prensa que su equipo está entrenado para realizar esta clase de búsqueda y rescate.

“Este tipo de conciencia situacional no ocurre por casualidad. Para eso entrena esta tripulación”, afirmó el capitán Whisler. “Este tipo de conciencia situacional no ocurre por casualidad. Para eso entrena esta tripulación”, afirmó el capitán Whisler.

El buque guardacostas, que ya se encontraba realizando una patrulla en el Pacífico Occidental, desvió su rumbo para hacer la búsqueda y el rescate en el que participaron otros equipos de rescate de las fuerzas estadounidenses.

En ese sentido, el teniente comandante Derek Wallin, coordinador de misiones de búsqueda y rescate de la Guardia Costera de los EEUU, advirtió que sin la proximidad del Midgett al sitio donde se extravió la embarcación habría requerido significativamente más tiempo y recursos, “un tiempo que las tres personas desaparecidas tal vez no habrían tenido”.

El profesionalismo de la Guardia Costera EEUU

La embajadora estadounidense en Micronesia, Jennifer Johnson, destacó que la operación refleja “los más altos estándares de profesionalismo y humanidad”.

Afirmó que el rescate demuestra la solidez de la cooperación bilateral bajo el Pacto de Libre Asociación.

El Subcentro Conjunto de Rescate de Guam coordinó el despliegue de un avión HC-130 desde Hawái y el lanzamiento del USCGC Hatch desde Guam, mientras que el Midgett se desvió de una patrulla en el Pacífico occidental para sumarse a la búsqueda.

El teniente comandante Derek Wallin, coordinador de la misión, señaló que la presencia del Midgett fue decisiva. “Sin su proximidad, cubrir un área tan vasta habría requerido mucho más tiempo y recursos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/uscgfmsg/status/2041463782879494490?s=20&partner=&hide_thread=false A family in FSM was missing for a week. Our Joint Rescue Sub-Center Guam team was notified and coordinated the search. USCGC Midgett, already on patrol for our U.S. Navy partners, diverted and found them in 10-foot seas after midnight on Monday.



All three are home safe. That's… pic.twitter.com/frdTRtaRWH — U.S. Coast Guard Forces Micronesia Sector Guam (@uscgfmsg) April 7, 2026

FUENTE: Con información de EFE y Quadratin Hispano