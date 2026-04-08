EEUU: Las fuerzas armadas están "listas" si Irán viola el cese el fuego

Munición guiada de precisión JDAM de la Fuerza Aérea de EE. UU. y un bombardero pesado Rockwell B-1 Lancer se encuentran en la pista al amanecer sobre la base aérea RAF Fairford en Gloucestershire, Gran Bretaña, el 8 de abril de 2026. EE. UU. e Irán acordaron un alto el fuego condicional de dos semanas con la condición de la reapertura temporal del Estrecho de Ormuz, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump. (Reino Unido)

Las fuerzas armadas de Estados Unidos están listas para reanudar los ataques si Irán viola el alto el fuego, afirmó el miércoles el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine.

"Seamos claros: un alto el fuego es una pausa, y la fuerza conjunta permanece lista" declaró Caine.

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"Estamos listos para garantizar que Irán respeta" los términos del acuerdo, añadió el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

La ofensiva de Estados Unidos contra Irán destruyó "por completo" la capacidad del país para fabricar misiles u otro armamento sofisticado, afirmó el miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Terminamos de destruir por completo la base industrial de defensa de Irán, un pilar central de nuestra misión", dijo Hegseth en rueda de prensa.

"Ya no pueden fabricar misiles", aseguró.

Victoria histórica

El secretario de Defensa Pete Hegseth aseguró este miércoles que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una "victoria histórica" que ha diezmado las fuerzas de la República Islámica y reducido su capacidad militar durante los "años venideros".

"La operación 'Furia Épica' fue una victoria histórica y abrumadora en el campo de batalla, una victoria militar con mayúsculas, bajo cualquier parámetro. 'Furia Épica' diezmó al ejército de Irán y lo dejó inoperativo para el combate durante los años venideros", dijo en una rueda de prensa celebrada un día después del anuncio de un alto el fuego de dos semanas.

Según Hegseth, en menos de 40 días, uno de los comandos combatientes de EEUU, el Comando Central, "utilizando menos del 10 % del poder de combate total de Estados Unidos, desmanteló uno de los ejércitos más grandes del mundo".

Advirtió que durante "la oleada de más de 800 ataques lanzada anoche", antes de la entrada en vigor del cese temporal de las hostilidades después de más de un mes de guerra, EEUU "completó la destrucción de la base industrial de defensa" iraní.

El jefe del Pentágono insistió en que Washington utilizó "apenas una fracción" de su fuerza para asestar a Irán "una derrota militar devastadora", y afirmó que, junto a Israel, las fuerzas estadounidenses "alcanzaron la totalidad de los objetivos previstos" en cumplimiento con su cronograma.

Según Hegseth la Armada iraní "yace en el fondo del mar" e Irán "carece por completo de un sistema integral de defensa antiaérea".

Sobre el acuerdo de alto el fuego y las próximas negociaciones entre ambas naciones, dijo que el nuevo Gobierno de Teherán "comprendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les aguardaba".

El presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, especificó que desde el inicio de la ofensiva contra Irán, emprendida por EEUU e Israel el 28 de febrero, Washington ha atacado más de 13.000 objetivos, entre ellos más de 4.000 objetivos dinámicos que surgieron repentinamente en el campo de batalla y fueron "neutralizados de inmediato".

"Hemos destruido aproximadamente el 80 % de los sistemas de defensa aérea de Irán, atacando más de 1.500 objetivos antiaéreos, más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y 80 instalaciones de almacenamiento de drones de ataque unidireccional", agregó.

Caine afirmó que las fuerzas estadounidenses han "devastado las redes de mando y control, así como las redes logísticas de Irán", destruyendo más de 2.000 nodos de mando y control, y confirmó que han hundido más del 90 % de la "flota regular" iraní, "incluidos todos los principales buques de combate de superficie".

Precaria tregua

Estados Unidos e Irán observan este miércoles una precaria tregua que debe durar dos semanas y permitir la plena reapertura del estrecho de Ormuz, aunque horas después del anuncio seguían los ataques en el Golfo.

Dos buques pudieron cruzar esta estratégica vía marítima, pero la desconfianza sigue reinando en ambas partes.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, avisó de que el alto el fuego es "frágil", y los Guardianes de la Revolución aclararon que mantienen "el dedo en el gatillo" y no tienen "ninguna confianza" en las promesas de Washington.

Mecanismo para Ormuz

Un barco griego y otro con bandera de Liberia fueron este miércoles los primeros en cruzar el estrecho de Ormuz, según el sitio de monitoreo marítimo MarineTraffic.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU encargada de la seguridad en el mar, afirmó que está preparando un mecanismo para garantizar la "seguridad del tránsito".

Desde que empezó la guerra, Irán tomó el control de ese paso estratégico por el que solía transitar el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial antes de la contienda. Su reapertura constituía una condición para un alto al fuego.

Trump exigió su "apertura total, inmediata y segura" a cambio del cese el fuego.

El ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, confirmó en X que los dirigentes iraníes aceptan reabrir "durante un periodo de dos semanas" el estrecho de Ormuz "si cesan los ataques contra Irán".

Trump dijo que Teherán había presentado "una propuesta de 10 puntos" que es "una base viable para negociar".

Según los medios iraníes, ese plan exige que se levanten las sanciones económicas y que Washington acepte que Irán pueda enriquecer uranio. Sin embargo, ese último punto no aparecía en la copia en inglés enviada a la ONU.

Los mercados reaccionaron a la noticia con optimismo: los precios del petróleo, tanto del WTI como de Brent del mar del Norte, bajaron de los 100 dólares el barril; el gas europeo cayó un 20% y las bolsas de París y Fráncfort repuntaban más de 4%.

FUENTE: Con información de AFP/EFE