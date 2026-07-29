Precios del petróleo suben por respuesta de EEUU a ataques de Irán

Los precios del petróleo se dispararon el miércoles después de que la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente reavivara los temores a perturbaciones en el suministro mundial de crudo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió un 7,91% hasta 90,74 dólares.

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El barril de West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, para entrega en septiembre subió un 6,56% hasta 84,46 dólares, mientras que barril de Brent del mar del Norte, para entrega ese mismo mes, ascendió un 7,91% hasta los 90,74 dólares.

El ejército estadounidense anunció que interceptó misiles procedentes de Irán dirigidos contra sus fuerzas "desplegadas en Medio Oriente, tras ataques a bases norteamericanas en Jordania". La televisión iraní informó después de bombardeos estadounidenses en el noroeste del país.

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Washington también mencionó ataques en Irak contra grupos armados proiraníes, llevados a cabo conjuntamente con Arabia Saudita, que fue blanco de misiles lanzados desde territorio iraquí.

"En el mercado petrolero se teme que la guerra se esté extendiendo", explicó Andy Lipow, analista de Lipow Oil Associates.

Los recientes ataques contra Arabia Saudita por parte de los terroristas hutíes de Yemen obligaron además a Saudi Aramco, la compañía petrolera nacional del reino, "a cerrar su refinería de Jizan, con una capacidad de 400.000 barriles diarios", señaló Tamas Varga, analista de PVM.

Además, las reservas estratégicas de crudo volvieron a disminuir la semana pasada en Estados Unidos (–3,8 millones de barriles) para compensar las perturbaciones de suministro relacionadas con la guerra, según el informe semanal de la agencia estadounidense de estadísticas e información energética EIA.

La navegación por el Estrecho de Ormuz, un paso esencial para el comercio mundial de hidrocarburos, sigue bloqueada por EEUU e Irán, que busca su control y hacer que los buques paguen un peaje.

FUENTE: Con información de AFP.