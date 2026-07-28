Alexis Valdés niega agresión a Zajaris Fernández, la actriz lo demanda tras polémico altercado

MIAMI.- La actriz Zajaris Fernández reaccionó luego de que Alexis Valdés desmintiera haberla agredido físicamente. Ambos protagonizan por estos días un polémico episodio que podría terminar en los tribunales.

Fernández confirmó que demandó al actor y comediante, quien también se defendió a través de las redes sociales.

Según un video difundido por Fernández, el altercado en cuestión sucedió en un restaurante de Miami donde ambos se encontraban viendo la final del Mundial 2026.

En las imágenes aparece el actor y comediante visiblemente molesto con la presencia de la actriz, quien no dejó de grabar hasta que un manotazo de Valdés alcanzó su teléfono.

En el primer video que Fernández publico al respecto contó su versión alegando que no entendía la reacción hostil de Valdés al verla en el restaurante y pedirle que se fuera del lugar. También dijo que la pantalla del teléfono se quebró tras caer al suelo.

“(…) De verdad que vas a hacer contenido conmigo también, eres un asco de ser humano”, se escucha a Valdés decirle a Fernández antes de extender la mano y alcanzar el teléfono en un intento de que dejara de grabar.

Por su parte, el comediante niega haberla agredido.

“Como dijo un gran filósofo, la información no significa la verdad. Y mucho menos en el mundo de hoy donde asistimos al gran espectáculo mediático de la desinformación. Pero evitando tergiversaciones de la verdad quiero dejar claro que en ningún momento he golpeado a nadie, que no me gusta la violencia, que no soy partidario de la violencia y eso que vivimos en un mundo donde la violencia está a la orden del día. Es una violencia diaria en las redes sociales, que se ha normalizado y no es normal” expuso Alexis Valdés en un video que colgó el lunes en Instagram.

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Sin embargo, ese mismo día Fernández realizó en vivo para reiterar su versión de los hechos y confirmar que interpuso una demanda contra Valdés.

“El episodio conmigo, no ha sido solo conmigo, a lo largo de todo el tiempo de trabajo ha habido situaciones similares con otras personas”, comentó la actriz al principio de la transmisión, según reseñó CiberCuba.

“La demanda está hecha. Ya se sirvió, pero no puedo hablar ni dar ningún tipo de detalles si no estoy junto a las abogadas, las BPP”, agregó.

Por otro lado, Valdés en sus recientes declaraciones abordó el tema del acoso en las redes del que presuntamente han sido víctimas sus hijos por parte de Fernández, quien dijo no haber dicho nada de las hijas del actor.

“Día a día hay personas que han hecho de su carrera o de su vida o de su medio de vida difamar, mentir, manipular, ofender a personas porque tienen celebridad, pero no solo a esas personas, a sus hijos, a su familia. Y eso genera un clima muy violento dentro de la sociedad. Hay chicos que se deprimen. Estas personas que hacen eso, que se dedican a usar ese tipo de escándalo y la vida como escándalo para ganar dinero con eso, es una actitud totalmente irresponsable porque nunca están pensando en el daño. Porque la palabra no es inocua”, expuso Valdés, dando a entender que algo pudo haberle provocado ira.

“Yo no entendía nada y ella dando un escándalo. Cuando yo he hablado mal de las hijas de ustedes si yo con ustedes no hablo hace como cinco años”, dijo Fernández en un video que difundió contando su versión de lo sucedido y refiriéndose a Claudia Valdés, esposa de Alexis, quien supuestamente le habría pedido que se retirara del sitio.