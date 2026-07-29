El congresista Carlos Giménez acusa a Sheinbaum de "socavar" la política de Trump hacia Cuba

WASHINGTON — El congresista republicano Carlos Giménez acusó este miércoles a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de "socavar" la política de presión de la Administración de Donald Trump sobre Cuba, después de que México anunciara un nuevo envío de ayuda humanitaria a la isla.

"Desde el Congreso de USA, denunciamos al desgobierno corrupto de México por seguir socavando la política de Estados Unidos hacia el régimen asesino en Cuba", escribió Giménez en español en su cuenta de la red social X.

Giménez, de origen cubano, afirmó que la mandataria mexicana "está perpetuando a la dictadura más longeva de la región y su pésimo accionar no es de una aliada cuando se pretende renegociar" el tratado de libre comercio T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

"No son buenos vecinos y tendrán que enfrentar las consecuencias", advirtió el parlamentario conservador.

Desde el Congreso de USA, denunciamos al desgobierno corrupto de #Mexico por seguir socavando la política de Estados Unidos hacia el régimen asesino en #Cuba.



Claudia Sheinbaum está perpetuando a la dictadura más longeva de la región y su pésimo accionar no es de una aliada… — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 29, 2026

El envío a Cuba

Sheinbaum anunció en la víspera que su Gobierno prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Cuba, con el objetivo de paliar la crisis económica y social que atraviesa la isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos tras la captura del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro en enero pasado.

Trump, que presiona a La Habana para que emprenda reformas políticas y económicas, ha amenazado con "tomar el control" de la isla, mientras el régimen comunista cubano denuncia que Washington prepara el terreno para, según él, justificar una eventual intervención militar.

El nuevo envío de ayuda mexicana a Cuba se produce mientras México, Estados Unidos y Canadá renegocian el T-MEC, uno de los tratados de libre comercio más importantes del mundo, después de que Trump se negara a respaldar su renovación automática.

Espionaje de La Habana

El departamento dirigido por el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, acusa a La Habana de querer "socavar, degradar y desestabilizar a Estados Unidos" con espías y soldados, pero también con estudiantes, intelectuales y ONGs.

Sostiene que durante 67 años, el régimen cubano "ha entrenado a terroristas, dado refugio a fugitivos, se ha infiltrado en el Gobierno de Estados Unidos", una campaña que "ha logrado un éxito que sus fundadores difícilmente habrían imaginado".

También denuncia que la isla alberga "un número creciente de instalaciones militares, de inteligencia y terroristas extranjeras", lo que supone "una amenaza singular para la seguridad nacional de Estados Unidos".

FUENTE: Con información de EFE