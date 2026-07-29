miércoles 29  de  julio 2026
EEUU

Anthony Fauci se niega en el Senado de EEUU a responder preguntas sobre los orígenes del COVID-19

El Comité de Seguridad Nacional del Senado de EEUU asegura que Anthony Fauci ocultó evidencia que sugiere que en COVID-19 se originó en un laboratorio en China

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.&nbsp;

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 

CAPTURA DE PANTALLA https://www.hsgac.senate.gov/hearings/testimony-of-anthony-fauci/

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, se negó este miércoles a responder preguntas sobre el origen del COVID-19 y la gestión de la crisis de salud ante un comité del Senado de Estados Unidos.

Fauci, que lamentó la "obsesión desmedida" contra él, leyó un mensaje en el que aseguraba: "siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".

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El que fuera responsable de salud durante la pandemia justificó su silencio en que el senador republicano Rand Paul le había llamado a testificar para "justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, ‘tras las rejas’".

La relación entre Fauci y Paul viene de atrás y ha estado marcada por la tensión durante años.

Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión y ha llevado el asunto al Departamento de Justicia, ya que considera que fue responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia. Es decir, a su juicio, es culpable.

El punto principal de discrepancia entre ambos es si el coronavirus se originó de forma natural, como sostiene Fauci, o en un laboratorio, como defiende Paul.

FUENTE: Con información de EFE

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