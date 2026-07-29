Anthony Fauci se niega en el Senado de EEUU a responder preguntas sobre los orígenes del COVID-19

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, se negó este miércoles a responder preguntas sobre el origen del COVID-19 y la gestión de la crisis de salud ante un comité del Senado de Estados Unidos.
Fauci, que lamentó la "obsesión desmedida" contra él, leyó un mensaje en el que aseguraba: "siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".
El que fuera responsable de salud durante la pandemia justificó su silencio en que el senador republicano Rand Paul le había llamado a testificar para "justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, ‘tras las rejas’".
La relación entre Fauci y Paul viene de atrás y ha estado marcada por la tensión durante años.
Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión y ha llevado el asunto al Departamento de Justicia, ya que considera que fue responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia. Es decir, a su juicio, es culpable.
El punto principal de discrepancia entre ambos es si el coronavirus se originó de forma natural, como sostiene Fauci, o en un laboratorio, como defiende Paul.
FUENTE: Con información de EFE