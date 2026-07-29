Trump: "EEUU golpeará duro a Irán tras ataques a bases en Jordania"

Operadores en el Portaaviones Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que las fuerzas armadas de Estados Unidos golpearán "duro" a Irán tras un ataque con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, informó Fox News.

"Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza", aseguró una corresponsal de Fox News, que citó palabras del presidente Donald J. Trump. El líder republicano utilizó palabras fuertes para enfatizar las posteriores acciones.

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La televisión iraní reportó este miércoles potentes ataques estadounidenses en una ciudad del noroeste del país.

Según Fox News, Trump afirmó que los bombardeos estadounidenses y sauditas contra los terroristas proiraníes durante la noche dentro de Irak fueron coordinados con las autoridades de Bagdad.

Esos ataques "fueron coordinados con el gobierno iraquí", señaló la periodista de Fox, citando a Trump, después de hablar con el mandatario estadounidense.

Los ataques en Irak causaron al menos 20 muertos entre las filas de una alianza terrorista proiraní, el Frente de Movilización Popular (FMP), ahora integrada en el ejército iraquí, según esa misma organización.

Al menos 20 miembros del grupo murieron y "otros 32 resultaron heridos según un balance preliminar", agregó el FMP, que denunció una "peligrosa escalada".

FUENTE: Con información de AFP.