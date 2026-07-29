Reserva Federal mantiene sus tasas de interés por 5ta vez consecutiva

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh

La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos resolvió este miércoles mantener sus tasas de interés, en una decisión dividida.

En medio de una inflación persistente provocada por la administración de Joe Biden y la guerra en Irán.

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El Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Fed decidió mantener en un rango de 3,50-3,75% sus tasas de referencia, por quinta vez consecutiva.

Tres de los 12 participantes en la votación se pronunciaron a favor de un aumento de 0,25 puntos de base.

El mercado esperaba este resultado: según la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch, cerca de dos tercios de los analistas habían anticipado tal decisión. Pero al mismo tiempo, un tercio de los expertos apostaba por una subida de los tipos de interés.

Era una porción importante de opiniones divergentes entre los especialistas, algo que se ve poco la víspera de la decisión, y que se explicaba en particular por la voluntad del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, de dejar de dar de antemano indicaciones sobre la dirección que podría tomar el Banco Central.

En sus primeras declaraciones públicas como presidente de la institución, Warsh había reafirmado que la entidad se centraría en devolver estabilidad a los precios.

Tasas de interés más altas suponen un crédito más caro.

Varios integrantes del FOMC habían afirmado que contemplaban un incremento, y uno de ellos, Christopher Waller, había estimado a mediados de julio que la Fed "debe estar preparada para endurecer su política monetaria para evitar una repetición del episodio de inflación de 2020-2021", causado por las políticas fallidas del gobierno de Biden.

Si bien Waller finalmente se manifestó a favor del statu quo, no fue el caso de sus colegas Beth Hammock, Lorie Logan y Neel Kashkari.

Según la mayoría de los analistas, el hecho de que la inflación esté vinculada a la energía explica que pueda considerarse temporal.

El mercado laboral, en tanto, continúa mostrando solidez.

El desempleo sigue bajo (4,2%), aunque este dato se explica en parte por una disminución de la tasa de participación de la mano de obra en la economía, un guarismo que se ubica en su nivel más bajo desde la pandemia.

FUENTE: Con información de AFP.