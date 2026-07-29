miércoles 29  de  julio 2026
FORTUNA

¿Quién tiene el boleto de Mega Millions que ganó $800 millones en Florida?

Un único jugador acertó los seis números del sorteo celebrado el martes 28; no se ha divulgado la identidad del afortunado ni el establecimiento donde fue adquirido el boleto

Mega Millions fue creado en 2002 y combina la red de loterías en 44 estados, incluyendo la Florida, además de Washington DC y las Islas Vírgenes.

Mega Millions fue creado en 2002 y combina la red de loterías en 44 estados, incluyendo la Florida, además de Washington DC y las Islas Vírgenes.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Un boleto vendido en Florida convirtió a un residente en el único ganador del premio mayor del Mega Millions, estimado en $800 millones, después del sorteo realizado la noche del martes 28.

Los números ganadores fueron 34, 48, 49, 59 y 70, además del 12, correspondiente a la Mega Ball. Mega Millions confirmó la mañana del miércoles que una sola jugada acertó la combinación completa, cuyas probabilidades eran de una entre 290.472.336.

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Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad del afortunado ni el establecimiento de Florida donde fue adquirido el boleto.

La organización indicó que el premio constituye el tercer jackpot del Mega Millions ganado durante 2026 y ocupa el décimo lugar entre los mayores montos entregados desde la creación del juego.

Dos alternativas para recibir el dinero

El ganador podrá escoger el pago completo mediante 30 cuotas anuales o recibir una suma única en efectivo estimada en $344,2 millones, antes de las retenciones fiscales federales. La elección de la modalidad en efectivo deberá realizarse dentro de los primeros 60 días.

Las reglas de la Lotería de Florida establecen que los premios de los juegos con sorteo deben reclamarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha correspondiente. Debido a que el monto supera el millón de dólares, el trámite tendrá que efectuarse ante la sede central de la Lotería de Florida.

La identidad del nuevo millonario podría tardar en conocerse mientras se completa el procedimiento requerido para revisar y validar el boleto ganador. Las autoridades recomendaron a los jugadores comprobar cuidadosamente sus números, firmar el boleto y conservarlo en un lugar seguro.

Florida suma seis grandes premios

Con este resultado, Florida ha ganado o compartido seis premios mayores del Mega Millions desde que comenzó a participar en el juego en 2013. El estado también conserva el récord histórico de esta lotería: los $1.602 millones obtenidos por un boleto vendido para el sorteo del 8 de agosto de 2023.

El premio del martes puso fin a una racha de 38 sorteos sin ganador desde el jackpot de $60 millones adjudicado en Ohio el 17 de marzo. Durante ese periodo, casi 10,9 millones de boletos obtuvieron premios menores que sumaron más de $273 millones.

El sorteo del 28 de julio produjo además 645.993 boletos ganadores en las categorías secundarias. Una jugada vendida en Nueva York ganó $3 millones, mientras otra adquirida en Illinois recibió $5 millones tras acertar las cinco bolas blancas y beneficiarse de sus respectivos multiplicadores.

Tras la aparición del ganador en Florida, el premio mayor regresará a su monto inicial de $50 millones para el próximo sorteo, previsto para el viernes 31 de julio, con una opción en efectivo calculada en $21,5 millones.

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