Trump advierte sobre comercio con España por postura hostil de Sánchez

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump advirtió este martes con cortar el comercio con España, cuyo gobierno socialista se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN .

Sánchez mantiene una postura hostil y de ataques constantes contra EEUU a lo que el presidente Trump ha respondido con mucha paciencia, pero al parecer se le está agotando tras el reciente rechazo de apoyo a la fuerza aérea estadounidense.

"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con en estos momentos España", añadió tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez aseguró el lunes que Estados Unidos no está utilizando las bases militares situadas en su territorio para sus operaciones contra Irán, a las que España se opone.

Sánchez en defensa del régimen de Irán

"La información que yo tengo es que las bases no se están utilizando, por supuesto, para esta operación militar", aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en la televisión pública, en referencia a las instalaciones militares de Rota y Morón, en Andalucía (sur), cuyo uso por parte de Estados Unidos está previsto, bajo condiciones de un acuerdo.

Añadió: "El Gobierno de España no va a autorizar el uso de las bases para nada que esté fuera del convenio y que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas". El socialista Pedro Sánchez, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los cuales calificó como "intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional".

Estados Unidos opera en estas bases en el marco de un acuerdo de utilización conjunta, aunque siguen bajo soberanía española.

La ministra de Defensa del régimen socialista español, Margarita Robles, dijo que "las bases no van a prestar apoyo".

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, increpó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras afirmar que Estados Unidos no usará las bases militares en España para sus ataques contra Irán.

"¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?", cuestionó en X.

El funcionario recogió una publicación de la Embajada de Irán en España en la que traslada su respeto por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rechazar prestar apoyo militar a EEUU.

FUENTE: Con información de AFP.