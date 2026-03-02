Trump expone los cuatro objetivos de EEUU para la guerra contra Irán

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expuso este lunes por primera vez una lista precisa de cuatro objetivos para la guerra en Irán , en una declaración realizada en la Casa Blanca .

Para justificar la operación militar lanzada el sábado, aseguró que había aprovechado la "última y mejor oportunidad" para atacar.

"Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán", declaró Trump, quien habló sobre el conflicto antes de una ceremonia de entrega de condecoraciones.

"Segundo, estamos aniquilando su Armada", añadió.

"Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear", continuó.

"Por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras", concluyó Trump, en referencia a los grupos armados vinculados a Teherán en Oriente Medio, como el Hezbolá libanés o el Hamás palestino.

En su primera comparecencia en vivo desde el inicio el sábado de la Operación 'Furia Épica' contra objetivos iraníes que acabó con la vida del líder supremo, Alí Jamenei, Trump insistió en que la República Islámica "ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestra hermoso EEUU."

Las amenazas

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que Irán ha estado construyendo nuevas instalaciones de armas nucleares que habrían sido imposibles atacar en algunos meses, lo que provocó la urgencia de su ofensiva contra ese país.

"Empezaron a construir nuevas instalaciones, nuevos lugares, espacios subterráneos, que habrían hecho que sus programas de misiles balísticos y de bomba atómica fuesen intocables en unos meses", declaró Netanyahu en una entrevista a Fox News.

"Si no actuábamos ahora, no se habría podido hacer nada en el futuro", añadió.

