Trump advierte que fórmula Harris-Walz convertirá a EEUU en un país comunista

“Esta es una fórmula que quiere que este país se vuelva comunista de inmediato, si no antes”, indican las declaraciones que cita The New York Post.

El candidato presidencial republicano fustigó a sus rivales de extrema izquierda horas después de que Elon Musk también criticara a Harris, llamándola “literalmente comunista” en una publicación en X.

Walz, un favorito de la izquierda radical

En otra parte de la entrevista, Trump apuntó a Walz, un favorito de la extrema izquierda, e insistió en que estaba “encantado” de que los demócratas hubieran elegido a un candidato progresista para completar su fórmula presidencial.

“Es un hombre muy, muy liberal”, dijo el excomandante en jefe. “Es una elección impactante y estoy encantado. No podría estar más emocionado”.

“Si miras su historial, sin muros, sin seguridad, dejando entrar a todo el mundo, es peor que ellos. Ya sabes, nadie sabía lo radical de izquierda que era, pero él es una versión más inteligente de ella”, añadió Trump, refiriéndose a Harris.

“Si quieres saber la verdad, probablemente sea más o menos igual que Bernie Sanders. Probablemente sea más que Bernie Sanders. Ella es más que Bernie Sanders. Esa tiene que ser tu guía, Bernie Sanders, y esa no es una gran guía”, recalcó el expresidente Trump

Trump redobló la apuesta al criticar el historial de extrema izquierda del gobernador del Medio Oeste en el manejo de las posturas de su estado natal sobre todo, desde los inmigrantes y las cuestiones transgénero hasta el COVID-19 y los disturbios de Black Lives Matter.

“Está muy a favor de los transexuales, todo lo que sea transexual, él cree que es genial, y no está al nivel del país en nada”, dijo Trump.

“Esta es una elección impactante, y creo que es muy insultante para los judíos, y creo que es muy insultante para la gente que quiere seguridad y bienestar”, continuó. Y precisó que es muy aberrante para todo lo que tenga que ver conque América vuelva a ser grande otra vez.