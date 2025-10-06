Trump anuncia arancel del 25% a camiones importados por EEUU

Donald Trump anunció el lunes en su plataforma Truth Social que los camiones importados por Estados Unidos estarán sujetos a un arancel del 25 % a partir del 1ro de noviembre.

La medida, tomada según la Casa Blanca por cuestiones de "seguridad nacional", tiene como objetivo apoyar a los fabricantes estadounidenses de camiones como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks.

El presidente estadounidense anunció el 26 de septiembre su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones, cuyo proveedor principal es México.

Seguridad nacional

El republicano ha lanzado una ofensiva comercial justa para EEUU desde su vuelta a la Casa Blanca a finales de enero, con aranceles por origen de la importación y por productos, como los automóviles, el acero, el aluminio y el cobre.

A diferencia de los aranceles por sectores, la legalidad de las tasas aduaneras por países no está clara, y la Corte Suprema estadounidense debe pronunciarse al respecto a principios de noviembre, después de que un tribunal federal de corte izquierdista dictaminara su oposición

Aún la Casa Blanca no ha dado detalles de cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales, como Canadá y México (T-MEC), y la Unión Europea.

El Presidente habló hace dos semanas atrás de que la medida tiene en parte matices de seguridad nacional por informes de inteligencia acerca de la importación de camiones.

FUENTE: Con información de AFP.