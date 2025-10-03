viernes 3  de  octubre 2025
Política

EEUU critica en la ONU políticas "irresponsables" del gobernante de Colombia Gustavo Petro

A Petro le fue suspendida la visa tras participar en una manifestación pro Hamás en Nueva York e instar al ejército estadounidense a "desobedecer"

Reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos criticó este viernes las políticas "irresponsables" del exguerrillero del M-19 y presidente de Colombia Gustavo Petro y cuestionó la pertinencia de extender la misión política de la ONU en el país sudamericano.

Washington revocó la semana pasada la visa a Petro luego de que en un discurso en una manifestación propalestina al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York instara al ejército estadounidense a "desobedecer" al presidente Donald Trump, un hecho irrespetuoso y sin precedentes.

"Las políticas del presidente Petro para la paz y la seguridad, en Colombia y en todo el mundo, son francamente irresponsables" y han llevado a su país a una "mayor inestabilidad y violencia", dijo el embajador estadounidense Mike Waltz durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el país sudamericano.

Washington "obviamente apoya la paz y la seguridad en Colombia y la justicia para las víctimas del narcoterrorismo", agregó Waltz. "Sin embargo, lamentablemente, el actual gobierno colombiano y la continua politización están socavando el progreso hacia una paz duradera", afirmó.

Waltz también acusó a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, creada en 2017 principalmente para ayudar a los rebeldes de las FARC a reintegrarse a la sociedad, de haber ampliado su mandato "para reflejar excesivamente las prioridades políticas", incluyendo "el apoyo a las minorías étnicas".

EEUU evalúa apoyo

Estados Unidos está "examinando detenidamente el mandato de esta misión y considerando si merece el apoyo continuo del Consejo", que se espera que decida sobre su renovación a finales de octubre, señaló.

La mayoría de los oradores en la reunión del viernes destacaron la importancia de la misión en Colombia, dado el riesgo de violencia política de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Desde su creación, "la misión ha promovido la adopción de medidas para prevenir incidentes de seguridad y ha dado la voz de alarma en numerosas ocasiones cuando se han identificado amenazas contra civiles, incluidos excombatientes", segùn Miroslav Jenca, su nuevo jefe.

"Renovar el mandato de la misión no solo sería un acto de respaldo a Colombia y a su gente, sino una demostración clara de que este Consejo honra su responsabilidad primordial de preservar la paz y la seguridad internacionales", insistió de su lado la embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata. Sin embargo, el país va en claro retroceso desde la llegada del gobernante izquierdista.

La canciller de Colombia no participó en la sesión tras renunciar a su visa estadounidense en "solidaridad" con su jefe en medio de las tensiones con ese país.

