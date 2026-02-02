lunes 2  de  febrero 2026
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia

El presidente Donald J. Trump dijo que India reduciría a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que llegó a un acuerdo comercial con India, tras una conversación con el primer ministro Narendra Modi, quien se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso.

Hace varios meses, Trump había anticipado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a Moscú de un ingreso crucial, utilizado en particular para financiar la guerra en Ucrania.

Lee además
Uno de los agitadores en Minneapolis pagados o incentivados por grupos y activistas de la izquierda radical.
LA CASA BLANCA

Tras caos en Minnesota, Trump envía contundente mensaje a los demócratas
Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

India "aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", afirmó Trump en su red Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

Washington anunció que tomaría el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

"Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", añadió el republicano, cuyo gobierno hace de mediador entre Moscú y Kiev para alcanzar un acuerdo de paz tras casi cuatro años de conflicto.

Trump dijo que India reduciría a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.

Modi afirmó poco después que había mantenido una "maravillosa" conversación telefónica con Trump y agradeció la reducción al 18% de los aranceles sobre productos indios, pero no hizo ninguna referencia a dejar de comprar petróleo a Rusia.

El presidente estadounidense impuso en abril pasado un arancel del 25% sobre todas las mercancías indias.

Posteriormente decidió añadir en agosto un 25% adicional sobre numerosos productos indios debido a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, un recargo que, según dijo a la AFP el lunes un funcionario de la Casa Blanca, se eliminará.

Buenos amigos

Trump calificó a Modi como "un buen amigo" y dijo que hablaron de "muchas cosas", como el comercio y el fin de la invasión rusa de Ucrania.

El primer ministro indio fue uno de los primeros líderes en visitar la Casa Blanca tras la toma de posesión de Trump para su segundo mandato en enero de 2025, pero eso no impidió que las negociaciones comerciales fueran difíciles durante el último año.

El petróleo ruso ha sido el principal punto de fricción entre ambas potencias.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó durante una visita a Nueva Delhi en diciembre que estaba dispuesto a continuar con los "envíos ininterrumpidos" de combustible a India a pesar de la presión de Estados Unidos.

Trump también dijo en octubre que Modi había prometido dejar de comprar petróleo ruso, pero en ese momento no se llegó a un acuerdo.

El 36% del crudo importado por India en 2024 procedía de Rusia.

"Ha sido maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Estoy encantado de que los productos fabricados en la India tengan ahora un arancel reducido del 18%", dijo Modi en una publicación en X el lunes.

Modi añadió que "el liderazgo del presidente Trump es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia un acuerdo comercial con India tras conversación con Modi

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Presidente de Honduras anuncia que viajará a EEUU para reunirse con Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia