Trump dice que China "no quiere" invadir Taiwán

El presidente Donald J. Trump en su discurso en Naciones Unidas, en Nueva Yoork.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó el lunes dudas de que China vaya a invadir Taiwán , y anunció que planea viajar al gigante asiático a principios del año que viene.

"Creo que todo irá bien con China. China no quiere hacer eso", dijo Trump a los periodistas al ser preguntado sobre informes del Pentágono que indicaban que Pekín está considerando el año 2027 para esa invasión.

Trump realizó esas declaraciones antes de un almuerzo de trabajo con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Sin decir explícitamente que autorizaría el uso de la fuerza para defender Taiwán, Trump dijo que China sabe que Estados Unidos "es, con diferencia, la potencia militar más fuerte del mundo".

"Tenemos lo mejor de todo, y nadie va a atreverse. Y no veo que eso vaya a suceder, en absoluto, con el presidente Xi," dijo Trump.

"Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán y otros asuntos," añadió.

Trump celebrará la primera reunión con Xi de su segundo mandato cuando los líderes de las dos economías más grandes del mundo visiten Corea del Sur a finales de este mes para una cumbre Asia-Pacífico.

Trump dijo que su prioridad era alcanzar un acuerdo comercial "justo" con China.

"Quiero ser bueno con China. Me encanta mi relación con el presidente Xi. Tenemos una gran relación," afirmó Trump.

FUENTE: Con información de AFP.