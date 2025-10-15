Secretario del Tesoro de EEUU "optimista" sobre negociaciones comerciales con China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró "optimista" el miércoles respecto a las negociaciones comerciales con Pekín y afirmó que el presidente Donald Trump aún planea reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.

"Soy optimista. Nos estamos comunicando a un nivel muy alto en estos momentos", declaró Bessent en un evento organizado por la cadena CNBC.

Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas, como respuesta a la hostilidad de Pekín de imponer más restricciones a las importaciones provenientes de las tierras raras.

En estos momentos, China prosigue elevando las tensiones con EEUU y al mismo tiempo luego suaviza su narrativa en busca de acuerdos que le beneficien. Por su parte, la Casa Blanca sigue la misma estrategia.

El presidente Trump impuso además controles a la exportación de todo software de importancia estratégica con destino a China. también como reacción a las decisiones tomadas a en la última semana por el régimen comunista.

FUENTE: Con información de AFP.