Secretario del Tesoro de EEUU "optimista" sobre negociaciones comerciales con China

"Soy optimista. Nos estamos comunicando a un nivel muy alto en estos momentos", declaró Bessent en un evento organizado por la cadena CNBC

El secretario del Tesoro Scott Bessent dialoga con el presidente Donald J. Trump.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró "optimista" el miércoles respecto a las negociaciones comerciales con Pekín y afirmó que el presidente Donald Trump aún planea reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.

"Soy optimista. Nos estamos comunicando a un nivel muy alto en estos momentos", declaró Bessent en un evento organizado por la cadena CNBC.

Trump anunció la semana pasada un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas, como respuesta a la hostilidad de Pekín de imponer más restricciones a las importaciones provenientes de las tierras raras.

En estos momentos, China prosigue elevando las tensiones con EEUU y al mismo tiempo luego suaviza su narrativa en busca de acuerdos que le beneficien. Por su parte, la Casa Blanca sigue la misma estrategia.

El presidente Trump impuso además controles a la exportación de todo software de importancia estratégica con destino a China. también como reacción a las decisiones tomadas a en la última semana por el régimen comunista.

FUENTE: Con información de AFP.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

