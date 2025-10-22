María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

CARACAS - La líder opositora y reciente Nobel de la Paz pidió a quienes aún respaldan al dictador Nicolás Maduro que se aparten del régimen y contribuyan a una transición pacífica.

María Corina Machado envió un mensaje a los civiles y militares venezolanos que aún apoyan al dictador Nicolás Maduro, exhortándolos a dar un paso al costado y facilitar una transición ordenada en Venezuela.

“Entiendan, esto es irreversible y va a haber justicia. Den un paso al lado, favorezcan la transición por su propio bien, por el bien de sus familias, de sus hijos”, expresó Machado en un video publicado por el portal La Patilla.

"El momento está cerca"

Asimismo, en su declaración la líder opositora instó a sus seguidores a mantenerse organizados y preparados para un cambio que, según dijo, está próximo: “No deserten, organícense, cuídense, prepárense, el momento está cerca”.

El pronunciamiento coincide con un aumento de las tensiones entre Caracas y Washington. En los últimos días, el régimen de Maduro ha ordenado ejercicios militares en la capital y en distintas regiones del país, mientras que el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses y la CIA se encuentran listas para operaciones “inminentes” en el marco de su política de apoyo a la restauración democrática en Venezuela.

Machado reiteró su llamado a la reconciliación nacional y subrayó que “aún están a tiempo” quienes han formado parte del aparato de poder de Maduro para contribuir a una transición pacífica.

FUENTE: Con información de Redes Sociales