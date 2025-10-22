jueves 23  de  octubre 2025
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Estos ejercicios se desarrollan mientras el Caribe se mantiene como escenario de tensión entre Estados Unidos y la dictadura de Maduro

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ - Un grupo de militares estadounidenses realiza maniobras de supervivencia y tácticas de combate en la selva panameña, en momentos en que Estados Unidos aumentó su presencia naval frente a las costas de Venezuela.

Una decena de soldados, armados con rifles de asalto, espera órdenes junto a policías panameños para asaltar un búnker en la antigua base militar estadounidense de Sherman, ubicada en la entrada atlántica del canal de Panamá. Minutos antes, recibieron instrucciones en inglés traducidas al español en la pequeña instalación identificada como “escuela de supervivencia en selva”.

Lee además
Una bandera de Cuba cerca de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, el 15 de enero de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU busca a "Brother Wang", el capo fugitivo del fentanilo detenido en Cuba
Una lancha narcoterrorista fue eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. Imágenes compartidas por la Casa Blanca.
NARCOTRÁFICO

EEUU ejecuta "ataque de precisión" contra una narcolancha en el Pacífico

Panamá, con su canal como eje estratégico, ha visto el tránsito de buques lanzamisiles y destructores rumbo al Caribe en las últimas seis semanas. La antigua base, ahora sede policial panameña, funciona como campo de entrenamiento conjunto entre las fuerzas estadounidenses y panameñas.

El curso de este año amplió la preparación de supervivencia hacia tácticas y rastreo en la jungla, según la coronel puertorriqueña Ada Cotto, comandante del contingente estadounidense.

"Operativo antinarcóticos"

Estos ejercicios se desarrollan mientras el Caribe se mantiene como escenario de tensión entre Estados Unidos y la dictadura de Maduro. Washington desplegó en agosto un operativo antinarcóticos con ocho buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, tras acusar al régimen venezolano de liderar carteles de droga.

Aunque la coronel Cotto asegura que “no nos estamos preparando para nada” y que el entrenamiento es “transparente y por invitación del gobierno de Panamá”, el despliegue naval evidencia la presión de Washington sobre un régimen aislado y acusado de narcotráfico.

El acuerdo bilateral firmado en abril permite el despliegue de tropas estadounidenses en Panamá para entrenamiento durante tres años prorrogables, consolidando la cooperación estratégica frente a un régimen venezolano cada vez más acorralado internacionalmente.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Régimen de Maduro se prepara ante crecientes tensiones con EEUU, reportan que barco encalló

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"