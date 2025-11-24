lunes 24  de  noviembre 2025
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino

Xi Jinping expresó al presidente Donald J. Trump que ambos países deben "mantener el impulso" actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron una conversación telefónica, informó este lunes la agencia estatal de noticias Xinhua.

La agencia china hizo hincapié sólamente en lo que dijo Jinping y no en las directivas de Trump durante ese diálogo.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero
Fotografía del 26 de diciembre de 2018 del presidente Donald Trump en un encuentro con militares en la base aérea de Ain al-Asad, Irak. 
Política

Trump pide cárcel para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes

Xi expresó a Trump que ambos países deben "mantener el impulso" actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó Xinhua.

Xi también "subrayó que el regreso de Taiwán a China es una parte importante del orden internacional de la posguerra", de acuerdo a la agencia de noticias china.

China reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión armada de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

El encuentro de Trump con Xi el mes pasado fue seguido muy de cerca por todo el mundo, en plena guerra comercial entre las dos principales economías del planeta.

Desde aquel encuentro "las relaciones chino-estadounidense se han mantenido globalmente estables y han seguido mejorando", añadió Xi, según Xinhua.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia el fin de la protección temporal a inmigrantes somalíes en Minnesota

Trump firma orden ejecutiva que declara a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista

Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino