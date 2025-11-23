domingo 23  de  noviembre 2025
Política

Trump pide cárcel para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes

"Los traidores que dijeron al ejército que desobedeciera mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora mismo, en lugar de merodear por las redes noticias falsas para intentar explicar que lo que dijeron estaba bien", publicó Trump

Fotografía del 26 de diciembre de 2018 del presidente Donald Trump en un encuentro con militares en la base aérea de Ain al-Asad, Irak. 

Fotografía del 26 de diciembre de 2018 del presidente Donald Trump en un encuentro con militares en la base aérea de Ain al-Asad, Irak. 

AP/Andrew Harnik, Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el sábado por la noche que seis legisladores demócratas que instaron públicamente a los oficiales militares a rechazar "órdenes ilegales" de su gobierno "deberían estar en la cárcel".

"LOS TRAIDORES QUE DIJERON AL EJÉRCITO QUE DESOBEDECIERA MIS ÓRDENES DEBERÍAN ESTAR EN LA CÁRCEL AHORA MISMO, EN LUGAR DE MERODEAR POR LAS REDES DE NOTICIAS FALSAS PARA INTENTAR EXPLICAR QUE LO QUE DIJERON ESTABA BIEN", escribió Donald Trump en las redes sociales el sábado por la noche.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
Investigación

Trump anuncia el fin de la protección temporal a inmigrantes somalíes en Minnesota

Además, afirmó que el mensaje de los demócratas constituye un caso de "SEDICIÓN AL MÁS ALTO NIVEL" y que "NO PUEDE HABER NINGUNA OTRA INTERPRETACIÓN DE LO QUE DIJERON".

Seis legisladores demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado, que habían servido en el ejército o trabajado en los servicios secretos, publicaron el martes en X un video en el que dicen, aludiendo a militares y miembros de los servicios secretos: "Pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

Los demócratas consideran que "esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

Entre los legisladores que hicieron el llamado a la desobediencia se encuentran el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió con la CIA en Irak.

Comportamiento sedicioso

En un mensaje anterior, el presidente estadounidense había acusado a esos legisladores de "COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigable con la MUERTE!!!"

"Una absoluta canallada", reaccionó poco después el Partido Demócrata en su cuenta de X, junto al mensaje del mandatario, en apoyo al llamado a la sedición.

Fuera del país, Trump ordenó ataques contra embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado 83 muertos desde principios de septiembre.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Rubio y Witkoff viajan a Ginebra para discutir el plan de Trump con representantes de Ucrania y europeos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EEUU. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur (SOUTHCOM).
Aviación civil

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
CRISIS

Honduras vota con la democracia en cuerda floja y bajo la presión del narcotráfico

Te puede interesar

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

El choque de dos visiones antagónicas por la alcaldía de Miami

Por Daniel Castropé
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorgue Rodríguez.
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (4º izq.), y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff (3º izq.), en el encuentro con la delegación ucraniana durante las conversaciones sobre un plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EEUU, en Ginebra, el 23 de noviembre de 2025.
Propuesta de paz

EEUU "muy optimista" tras conversaciones sobre Ucrania en Suiza; Trump satisfecho con los avances

Rescatistas buscan sobrevivientes en el lugar de un ataque aéreo israelí que apuntó a un apartamento en un edificio residencial en el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 23 de noviembre de 2025.
Conflicto

Israel confirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en un "ataque de precisión" en Beirut

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. junto a Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia de investidura el 1 de octubre de 2024
CRIMEN ORGANIZADO

México bajo la sombra de Sheinbaum y la herencia criminal de AMLO