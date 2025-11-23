Trump pide cárcel para demócratas que instaron a militares a desobedecer órdenes

Fotografía del 26 de diciembre de 2018 del presidente Donald Trump en un encuentro con militares en la base aérea de Ain al-Asad, Irak.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el sábado por la noche que seis legisladores demócratas que instaron públicamente a los oficiales militares a rechazar "órdenes ilegales" de su gobierno "deberían estar en la cárcel ".

"LOS TRAIDORES QUE DIJERON AL EJÉRCITO QUE DESOBEDECIERA MIS ÓRDENES DEBERÍAN ESTAR EN LA CÁRCEL AHORA MISMO, EN LUGAR DE MERODEAR POR LAS REDES DE NOTICIAS FALSAS PARA INTENTAR EXPLICAR QUE LO QUE DIJERON ESTABA BIEN", escribió Donald Trump en las redes sociales el sábado por la noche.

Además, afirmó que el mensaje de los demócratas constituye un caso de "SEDICIÓN AL MÁS ALTO NIVEL" y que "NO PUEDE HABER NINGUNA OTRA INTERPRETACIÓN DE LO QUE DIJERON".

Seis legisladores demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado, que habían servido en el ejército o trabajado en los servicios secretos, publicaron el martes en X un video en el que dicen, aludiendo a militares y miembros de los servicios secretos: "Pueden negarse a acatar órdenes ilegales".

Los demócratas consideran que "esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".

Entre los legisladores que hicieron el llamado a la desobediencia se encuentran el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Armada y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió con la CIA en Irak.

Comportamiento sedicioso

En un mensaje anterior, el presidente estadounidense había acusado a esos legisladores de "COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigable con la MUERTE!!!"

"Una absoluta canallada", reaccionó poco después el Partido Demócrata en su cuenta de X, junto al mensaje del mandatario, en apoyo al llamado a la sedición.

Fuera del país, Trump ordenó ataques contra embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado 83 muertos desde principios de septiembre.

FUENTE: Con informaciòn de AFP