SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

Este anuncio se enmarca en el plan del Presidente de alcanzar acuerdos con las farmacéuticas para fijar precios de "nación más favorecida", es decir, que los medicamentos cuesten el precio más bajo que pagan otros países desarrollados

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer para bajar el precio de algunos medicamentos en el país.

El líder republicano no precisó los productos farmacéuticos que se incluyen en este pacto, pero indicó que el mismo otorga a Pfizer una exención por tres años de los aranceles farmacéuticos impuestos por Trump recientemente.

Este anuncio se enmarca en el plan del Presidente de alcanzar acuerdos con las farmacéuticas para fijar precios de "nación más favorecida", es decir, que los medicamentos cuesten el precio más bajo que pagan otros países desarrollados.

La Casa Blanca también anunció que lanzará una página web, llamada TrumpRx, en la que se podrán adquirir medicamentos a precios rebajados.

Pfizer subía un 5% en Wall Street tras el anuncio.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, calificó el acuerdo como un gran logro, aunque, como Trump, no dio detalles del pacto.

La empresa anunció que "la gran mayoría" de los "tratamientos de atención primaria y algunas marcas especializadas" se venderán con descuentos del 50% al 85%.

Trump avanzó también el compromiso de Pfizer de "innvertir 70.000 millones de dólares para repatriar" a Estados Unidos plantas de fabricación.

FUENTE: Con información de AFP.

