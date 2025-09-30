EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares.

MIAMI. -En medio de esfuerzos diplomáticos entre los dos países, EEUU acordó con Irán la deportación de iraníes que ingresaron al país en su mayoría de manera irregular, por la frontera con México, informó la cancillería de Teherán a agencias este martes.

El director de Asuntos Parlamentarios y Consulares del Ministerio de Exteriores iraní, Hossein Noushabadi, informó que “en una primera etapa” las autoridades de inmigración deportarán 120 de unos 400 que se encuentran en forma ilegal en territorio estadounidense.

“Según la información disponible, estas personas regresarán al país en los próximos uno o dos días”, añadió.

El gobierno de EEUU no ha suministrado información sobre esta decisión, hasta el momento.

Deportación en medio de tensiones

El anuncio de deportación sería el resultado de una acuerdo sobre el tema migratorio entre los dos países, según precisó el funcionario iraní.

Y ocurre en medio de la propuesta del Departamento de Estado de EEUU de resolver por vía diplomática las tensiones surgidas, luego de que Irán rechazó la reimposición de sanciones.

El sábado pasado, la ONU restableció las restricciones financieras contra el régimen al no aceptar las demandas sobre el programa nuclear propuestas por EEUU y el grupo de los países europeos E3 que buscaron una negociación.

Ingreso irregular a EEUU

El funcionario de la cancillería iraní admitió que sus connacionales ingresaron a territorio estadounidense sin cumplir con las normas de inmigración.

"Estas personas son iraníes que salieron del país legalmente. Sin embargo, su ingreso a EEUU es otra cuestión. Su regreso a la patria no enfrenta ningún obstáculo, ya que Irán siempre apoyará a sus ciudadanos", dijo en declaraciones reportadas por agencias.

Reiteró que Irán brindará apoyo consular completo a los ciudadanos que regresen a su país e instó al gobierno de Donald Trump a hacer lo mismo y a “no negar un proceso judicial justo”, según dijo.

Según medios, algunos de los iraníes deportados regresan a su país en forma voluntaria, luego de estar detenidos durante meses, mientras que otros no querían volver a su país.

FUENTE: Con infirmación de Tasnim, Albertonews