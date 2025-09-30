martes 30  de  septiembre 2025
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU

En las primeras operaciones, el índice industrial Dow Jones caía un 0,04%, el índice Nasdaq un 0,05% y el índice ampliado S&P 500 un 0,07%

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió en leve baja el martes, horas antes de un posible cierre parcial del gobierno estadounidense por falta de financiación, que podría retrasar la publicación de un indicador de empleo en Estados Unidos muy esperado por los inversores.

En las primeras operaciones, el índice industrial Dow Jones caía un 0,04%, el índice Nasdaq un 0,05% y el índice ampliado S&P 500 un 0,07%.

Lee además
El presidente Donald Trump.
EEUU

YouTube acuerda pagarle a Trump $22 millones para poner fin a demanda por suspender su cuenta
El presidente Donald Trump hace un gesto de triunfo antes de firmar una orden ejecutiva para impulsar la minería y la producción de carbón en Estados Unidos, en el Salón Este de la Casa Blanca el 8 de abril de 2025, en Washington, DC.
Economía

EEUU impulsa minería de carbón para "reducir los costos" de la energía a familias estadounidenses

La Bolsa de Nueva York cerró al alza este lunes, con poco impacto negativo ante la posibilidad de una paralización presupuestaria en Estados Unidos y al inicio de una semana que estará marcada por la publicación de indicadores de empleo.

El Dow Jones ganó un 0,15%, el índice Nasdaq un 0,48% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,26%.

"Los inversores esperan que los numerosos datos económicos previstos para esta semana anuncien una fortaleza en el empleo", señaló Jose Torres, de Interactive Brokers.

Al mismo tiempo, "tienen presente que cifras sólidas podrían comprometer las perspectivas de una bajada de tasas", añadió el analista.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) inició a mediados de septiembre una política de flexibilización monetaria debido al enfriamiento del mercado laboral, a pesar de una inflación aún muy por encima del objetivo del 2%.

Entre las publicaciones más esperadas esta semana figuran un informe sobre el sector privado, previsto para el miércoles, y el informe mensual del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, esperado para la mañana del viernes.

Sin riesgo de impago

Pero si no se aprueba ningún presupuesto antes del martes, Estados Unidos enfrentará un nuevo "shutdown" (cierre de gobierno), lo que podría retrasar la publicación de varios indicadores.

"En el pasado, los 'shutdowns' han sido eventos estresantes para el mercado" porque "estaban relacionados con conflictos sobre el techo de la deuda", dijo Christopher Low, de FHN Financial.

Como no es el caso esta vez, "no hay riesgo de impago", lo que representa "una diferencia esencial" para el mercado estadounidense, opinó el analista.

Wall Street puede incluso "permitirse perder algunas semanas" sin publicaciones de datos económicos oficiales, estima Low.

Sin embargo, según él, "si esto dura más de dos semanas, es otra historia, porque llega un momento en que las personas se sienten incómodas ante la idea de no tener indicaciones para medir la actividad" del país.

En cuanto a empresas, la compañía de videojuegos Electronic Arts (EA) se benefició del anuncio de su compra por un consorcio de firmas de inversión, entre ellas el fondo soberano saudita PIF, por una valoración de unos 55.000 millones de dólares.

La acción del creador de los juegos de fútbol EA Sports FC (anteriormente conocido como FIFA) y de simulación Los Sims subió un 4,50%.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Enviado de Trump no descarta que Ucrania ataque "en profundidad" a Rusia con armas de EEUU

Presidente Trump: "La ONU crea los conflictos y los financia"

Powell advierte sobre riesgos de inflación, lo que no hizo en el gobierno de Biden

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk comparece ante el juez

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

Trump promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"
Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU

Imagen referencial. 
BUENA NOTICIA

Salario mínimo en Florida alcanza los $14 por hora en penúltimo aumento hacia meta de $15

Ambulancia especializada, llamada Unidad Móvil de Tratamiento de Accidentes Cerebrovasculares. (IMAGEN REFERENCIAL)
EN LOS TRIBUNALES

Condenan hospital de Tampa a $70,8 millones por negligencia en derrame cerebral