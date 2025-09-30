EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.

WASHINGTON. - El presidente Donald Trump afirmó que tras los ataques contra las narcolanchas en el Caribe su Gobierno examina ahora "muy en serio" la actividad "por tierra" de los cárteles de la droga activos en Venezuela , un país sobre el que sigue sin descartar la posibilidad de nuevos ataques.

"Veremos qué ocurre con Venezuela", dijo, en respuesta a una pregunta específica sobre futuros ataques. Según Trump, el país sudamericano sigue siendo "muy, muy peligroso", defendiendo así la estrategia militar emprendida en las últimas semanas sobre la zona.

El mandatario norteamericano aseguró que tras los ataques sobre las lanchas el flujo de drogas se redujo a cero. "No entra ninguna droga a nuestro país por mar, porque fue letal", esgrimió en declaraciones a los medios este martes.

Mientras, el dictador Nicolás Maduro, firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.

En los útlimos diez años, más de 9 millones de venezolanos han sido obligados a salir de la nación debido a la situación política, económica, social, en medio de una grave situación del sistema de salud pública. Expertos aseguran que el régimen chavista ha pagado grandes sumar a "influencers" y personalidades públicas para mostrar la "normalidad" que se vive en Venezuela, donde un salario de un pensionado no llega ni a las 3 dólares mensuales. Una crisis sin precedentes enla historia del Continente.

FUENTE: Con información de Europa Press