martes 30  de  septiembre 2025
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

El presidente Trump aseguró que tras los ataques sobre las lanchas el flujo de drogas se redujo a cero

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.

AFP

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump afirmó que tras los ataques contra las narcolanchas en el Caribe su Gobierno examina ahora "muy en serio" la actividad "por tierra" de los cárteles de la droga activos en Venezuela, un país sobre el que sigue sin descartar la posibilidad de nuevos ataques.

"Veremos qué ocurre con Venezuela", dijo, en respuesta a una pregunta específica sobre futuros ataques. Según Trump, el país sudamericano sigue siendo "muy, muy peligroso", defendiendo así la estrategia militar emprendida en las últimas semanas sobre la zona.

Lee además
Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe
El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

El mandatario norteamericano aseguró que tras los ataques sobre las lanchas el flujo de drogas se redujo a cero. "No entra ninguna droga a nuestro país por mar, porque fue letal", esgrimió en declaraciones a los medios este martes.

Mientras, el dictador Nicolás Maduro, firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa, una posibilidad que Caracas teme tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.

En los útlimos diez años, más de 9 millones de venezolanos han sido obligados a salir de la nación debido a la situación política, económica, social, en medio de una grave situación del sistema de salud pública. Expertos aseguran que el régimen chavista ha pagado grandes sumar a "influencers" y personalidades públicas para mostrar la "normalidad" que se vive en Venezuela, donde un salario de un pensionado no llega ni a las 3 dólares mensuales. Una crisis sin precedentes enla historia del Continente.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Operación Caribe 200 y Plan Independencia 200: El Cartel de los Soles bajo presión

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

Departamento de Justicia demanda a Minnesota por políticas santuario que "protegen a criminales peligrosos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU